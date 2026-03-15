Oscar 2026, glamour bajo estrictas medias de seguridad



Esta noche, el Dolby Theatre de Los Ángeles se convierte una vez más en el epicentro del cine mundial con la celebración de la 98.ª edición de los Premios Oscar. La gala de este 15 de marzo de 2026 llega envuelta en una atmósfera de récords históricos y cambios significativos en la estructura de la premiación. Además, los organizadores confirmaron que habrá un “despliegue de seguridad reforzado”, motivado por reportes del FBI por un “posible ataque con drones contra objetivos en California”, a consecuncia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Conan O’Brien será el anfitrión por segundo año consecutivo tras el éxito de audiencia y crítica de la edición anterior. En cuanto la premiación en sí uno de los datos más impactantes de esta jornada es el dominio absoluto de la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, que ha logrado un hito sin precedentes al obtener 16 nominaciones. Con esta cifra, el film rompe el récord histórico de 14 candidaturas que compartían hasta ahora Titanic, All About Eve y La La Land. Sin embargo, la competencia por el galardón máximo a Mejor Película se presenta como un duelo de titanes, ya que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, llega respaldada por importantes triunfos en los Globos de Oro y los premios BAFTA, consolidándose como la gran favorita de los analistas.

Esta edición marca también un momento histórico para la Academia con el debut de la categoría de Mejor Casting, la primera terna nueva que se añade a la competencia en décadas. En las categorías actorales, la atención se centra en Michael B. Jordan, quien compite por su doble papel en Sinners tras haber ganado el premio del Sindicato de Actores, y en Jessie Buckley, cuya interpretación en Hamnet la posiciona como la favorita para convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal. Por otro lado, Ryan Coogler podría hacer historia si se alza con la estatuilla a Mejor Director, siendo el primer cineasta afrodescendiente en lograrlo en casi un siglo de premios.

En cuanto a la producción de la ceremonia, se ha diseñado un espectáculo que busca agilizar los tiempos sin perder el brillo cinematográfico. La música tendrá un papel protagónico con actuaciones en vivo de figuras como Josh Groban y una colaboración especial de K-Pop para interpretar la canción nominada Golden. Además, la bolsa de regalos para los nominados ha alcanzado un valor estimado de 350.000 dólares, incluyendo experiencias de lujo y tecnología de vanguardia. La transmisión oficial comenzará a las 21:00 hora de Argentina a través de TNT y Max, con la tradicional alfombra roja desplegándose dos horas antes para mostrar el glamour de las estrellas en la noche más importante de Hollywood.