Octubre con aumentos

Alquileres, prepagas, colegios, transporte y combustibles incrementan sus tarifas entre 1% y 4%, afectando el gasto cotidiano y el poder adquisitivo.

El mes de octubre trae consigo una serie de incrementos en servicios básicos y gastos habituales para las familias argentinas. El aumento de precios en alquileres, colegios privados, medicina prepaga, telefonía móvil, Internet, transporte urbano y combustibles impacta directamente en el presupuesto doméstico y contribuye a la percepción de una inflación que el Indec suele subestimar.

En el sector de la salud, las empresas de medicina prepaga confirmaron ajustes en sus planes para este mes que varían entre 1,1% y 2,4%. Estos incrementos dependen de la compañía, la región y la edad de los afiliados. En algunos casos, como el de OSDE, las cuotas mensuales ya superan los 740.000 pesos.

Los contratos de alquiler sufrirán un aumento anual del 46,1%, calculado a partir del Índice de Contrato de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central. Este índice combina la evolución de la inflación y los salarios formales registrados (RIPTE), impactando directamente en el costo de la vivienda para miles de familias.

Por su parte, las empresas de telecomunicaciones aplicarán un aumento de hasta 3% en servicios de telefonía móvil, Internet y televisión por cable, que comenzará a regir a partir de los primeros días de octubre. El porcentaje exacto dependerá del servicio y proveedor.

En educación, las cuotas de colegios privados con subvención estatal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentarán 2,1%. Según el nivel y porcentaje de subvención, los montos oscilarán entre $174.160 para nivel inicial y primario, y hasta $259.072 para el secundario técnico.

El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también experimentará un aumento del 3,9%. Con la tarjeta SUBE, el pasaje pasará a costar entre $526,13 y $707,26, dependiendo de la distancia y jurisdicción. Para usuarios con SUBE sin registro, el costo en la provincia será de $2.308,3. En la Ciudad, el boleto mínimo para las 31 líneas internas subirá a $546,66. Además, el subte incrementará su tarifa de $1.071 a $1.112,76 y el premetro llegará a $389,46.

Finalmente, los combustibles aumentarán debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con impacto en el costo del transporte y servicios vinculados.

Estos ajustes en gastos esenciales y cotidianos representan un desafío para la economía familiar y reflejan aumentos que suelen quedar por fuera de la medición oficial de la inflación del Indec.