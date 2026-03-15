Navone finalista en Punta Cana

Parece que los cambios empiezan a dar sus frutos para Mariano Navone que alcanzó su primera final en superficie de cemento en el Challenger de República Dominicana. Tras una intensa batalla de más de tres horas en la Copa Cap Cana, el nuevejuliense superó al belga Alexander Blockx por 6-3, 3-6 y 7-6(3), marcando un giro en el rumbo de su carrera bajo la tutela de su nuevo coach, Alberto Mancini. Mañana Navone disputará la final del certamen frente al italiano Mattia Bellucci.

Mancini comenzó a implementar ajustes técnicos y tácticos orientados a mejorar el juego ofensivo del actual 79° del ranking mundial. Navone destaca que la tranquilidad y la vasta experiencia de su nuevo entrenador han sido fundamentales para adaptarse a una superficie que históricamente ha sido esquiva para los jugadores formados en la arcilla sudamericana.

El tenista reconoció que nunca antes había logrado encadenar tres victorias consecutivas en cemento, un dato que subraya la relevancia de su actual desempeño en el Caribe. Según explicó el jugador, las condiciones de la pista en Cap Cana, donde la pelota alcanza una mayor altura, han favorecido su estilo de juego, permitiéndole sentirse cómodo en un entorno que antes le resultaba ajeno.

“Venía buscando tener un resultado así en cemento desde hace mucho, mucho tiempo. Estoy muy feliz de cómo se están dando las cosas. Es mucho más agradable llegar al fin de semana jugando que irse a casa cada miércoles”, expresó muy contento el 79 del mundo, siempre con su sonrisa característica. Con la mirada puesta en el título del Challenger 175, el argentino espera que esta final sea el primer paso de una consolidación definitiva que se traslade a todas las superficies.