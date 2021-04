Mitos para elegir un terapeuta

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Como hemos hablado anteriormente de los fantasmas que rodean a los psicólogos cuando dicen que “solo van a terapia los locos”, ahora desarrollaremos otros mitos respecto a la elección del profesional que “queremos que nos acompañe en el análisis”. Suelen aparecer muchos prejuicios, por lo que resulta importante desmentir algunos mitos:

“Debe ser mayor que yo para que pueda entender mis problemas”: FALSO! Lo más importante es que el profesional tenga una buena formación academica y pasión por el trabajo que desempeña. La edad no es determinante para comprender al paciente, ya que la empatía es una habilidad que se trabaja en cualquier etapa de la vida.

“Debe trabajar solamente de forma particular, porque los del sistema de salud y hospitales son malos”: FALSO! A muchos profesionales les apasiona realizar clínica en instituciones públicas y no de manera particular. Otros por el contrario, prefieren otro tipo de consulta. La destreza del profesional no depende del sitio de trabajo. Es más, todos los profesionales que estudiamos en Universidades Públicas, tenemos formación y capacitación en lo público, lo que nos hace ser la clase de profesionales que hoy somos (aunque por diferentes motivos, trabajemos en el ámbito privado).

“Debe tener disponibilidad total para sus pacientes”: FALSO. Como cualquier otra profesión, los psicólogos tenemos jornadas laborales estipuladas y un horario de trabajo que debe resperarse. La gran mayoría, entrega su número de contacto a los pacientes para que puedan comunicarse en caso de emergencias, pero no en todo momento, ya que, en el espacio de análisis se trabaja para poder crear herramientas que ayuden en las situaciones conflictivas.

“Tiene que ser del mismo sexo para que comprenda por lo que estoy pasando”: FALSO! Ser empático no depende de si se es hombre o mujer. Cualquiera puede fortalecer esta habilidad. Todos los profesionales estamos capacitados para comprender a los pacientes sin importar edad, sexo, etnia, religión, género, etc.

“Si cobra caro, es porque es muy bueno”: FALSO! Cada profesional asigna sus honorarios de la manera en que crea conveniente. Algunos trabajan para entidades que tienen precios fijos. El precio de una consulta depende de muchos factores como capacitación, especialidad, demanda, instalaciones, ect. No necesariamente de la habilidad del profesional.

Por eso, a la hora de elegir un terapeuta, tené en cuenta todos estos mitos, ya que puede alejarte de alguno que esté 100% capacitado, pero por diferentes motivos, dejes pasar la oportunidad.

