Milei presentó su libro, evitó referencias a Espert y ratificó el rumbo económico

Horas después de confirmar la salida de José Luis Espert de la boleta bonaerense por el escándalo que lo vincula con el empresario Fred Machado, el presidente Javier Milei presentó su nuevo libro,”La Construcción del Milagro”, en un acto cargado de gestualidad política pero sin menciones al caso ni anuncios de gestión.

El evento tuvo lugar este lunes por la tarde y contó con la moderación del vocero presidencial, Manuel Adorni. Durante su intervención, Milei apeló al tono épico que marcó su ascenso político, pidió “no aflojar” de cara a las elecciones legislativas y reafirmó su convicción de que, si el programa se sostiene, “a mitad del año que viene la inflación no existirá más en Argentina”.

Un acto político en tono de campaña

El mandatario aprovechó el lanzamiento del libro para repasar los orígenes de su carrera política y criticar lo que definió como una hegemonía cultural “woke” en el sistema educativo. “Las ideas liberales habían sido demonizadas. El socialismo en su versión woke se convirtió en lo políticamente correcto y cooptó las universidades, la educación”, sostuvo.

Ya en clave electoral, Milei reconoció las dificultades que enfrenta su gobierno para construir poder real: “Debimos desarrollar músculo político. Esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barro”, afirmó, en un mensaje que pareció apuntar tanto a sus críticos internos como a su electorado más escéptico.

En ese marco, buscó reactivar el entusiasmo de sus bases ante una elección en la que, según encuestas privadas, La Libertad Avanza estaría entre 15 y 20 puntos por debajo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Vamos por el sendero correcto. Estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen”, insistió.

Defensa del rumbo económico

En otro pasaje de su presentación, Milei defendió el desempeño económico de su gestión. Aseguró que los indicadores muestran mejoras sostenidas en inflación, pobreza e indigencia, y atribuyó los avances al plan de estabilización. “Sigue siendo un número doloroso el 7% de argentinos indigentes, pero hay 6 millones de personas que antes no comían y que hoy sí lo hacen”, remarcó.

También aprovechó para enviar un mensaje a los mercados, al saludar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Washington negociando con el Tesoro estadounidense las condiciones del swap de divisas prometido por Scott Bessent.

Reformas post-electorales

Sin novedades de corto plazo, el presidente reiteró su intención de avanzar con una agenda de reformas estructurales —laboral, tributaria y del Estado— a partir del 11 de diciembre. Destacó que ya se inició un diálogo con gobernadores, empresarios y sindicatos en el marco del Consejo de Mayo.

“Estamos trabajando en los consensos para una reforma tributaria profunda. Cuando haya crecimiento y bajen los impuestos, se podrá avanzar en una reforma laboral que no implique pérdida de empleos”, explicó, reiterando que la apertura económica será un eje central de su segundo año de gestión.

El acto cerró con un fuerte componente simbólico: envuelto en una bandera argentina, Milei apeló nuevamente al contraste con el pasado reciente. “No van a calmar nuestra vocación reformista. Vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo. Por eso, o avanza la libertad o retrocede la Argentina”, concluyó.