Miedo al rechazo

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Un “rechazo” no te define. La completa aceptación de los demás gira en torno a tu modo de actuar y pensar. Solemos tener una dependencia de la aprobación externa, censurando las propias opiniones simplemente para caer bien. Eso, lleva a no ser quienes somos, o al menos, a no mostrarlo en público, limitando las relaciones con los demás y haciendo que no te sientas querido ni valorado, lo que dificulta la flexibilidad y espontaneidad además de generar malestar y tensión.

Tu autoestima y tu autoconcepto, se basan meramente en lo que otros piensan de vos, en tener su reconocimiento. Las características más comunes, y en las cuales la mayoría suele identificarse, son inseguridad, baja confianza, dependencia emocional, ansiedad, miedo o tristeza. En este momento, aparecen creencias como “una crítica es intolerable”, “un rechazo es insuperable”, “sin la aprobación no soy nadie”, “si muestro mi disconformidad van a juzgarme”. En estos casos, es importante saber: si no le gustas a alguien, no quiere decir que nunca nadie vaya a hacerlo. Si no obtienes aprobación, no quiere decir que te estén rechazando. Si alguien no te quiere, no significa que no merezcas amor. Si no le importa tu opinión, no quiere decir que no sea válida, solo que esa persona no está dispuesta a escucharla.

Un rechazo no te define. Como seres sociales, es normal buscar la aprobación en los demás; y esto, en un problema en el momento en que tu vida se paraliza y gira en torno a ese miedo. Ante ese miedo, no hay autenticidad en las relaciones y no se expresan ni necesidades ni opiniones. La principal preocupación en caer bien a todo el mundo y agradar. Dejamos de compartir emociones o pensamientos, lo que impide profundizar en las relaciones.

No necesitamos el visto bueno de nadie para elegir nuestro propio camino y nuestra felicidad. La clave, es encontrar un equilibrio para evitar que el bienestar personal, dependa de la aprobación de los demás.

