Martilleros contra una medida que impulsa el Gobierno Nacional

El Colegio de Martilleros de La Plata rechaza la medida del Gobierno que pretende dejar sin efecto la colegiación obligatoria de martilleros

Como se sabe en las últimas horas trascendió la intención de la Secretaría de Modernización Nacional, de desregular la actividad inmobiliaria que, entre otras medidas, quiere anular la matriculación y desarticular los colegios profesionales.

En este sentido, el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata Guillermo Saucedo cree que la medida es peligrosa y que propicia a una indefensión total de la población. “Nuestra profesión, que para conseguirla necesita años de estudio, hace que tengamos conocimientos específicos de la actividad para evitar fraudes, engaños y estafas tan comunes en estos días. No queremos imaginar, si finalmente se logra la desregulación que pretende Milei y cualquiera pueda vender y/o alquilar una propiedad, la cantidad de fraudes que se pueden perpetrar”, indicó Saucedo que agregó: “Entre las actividades de nuestro colegio, está la de prevenir engaños y asesorar a la población para que esté tranquila a la hora de realizar una operación. Imagínense lo que sería si cualquiera puede realizar estas gestiones, cuando no conoce nada de Escrituras, Estados parcelarios, Agrimensura, Contratos de locación y Boletos de compra-venta, sucesiones, divorcios e inscripciones de dominios. Pero lo más preocupante es el destino de la gente común que en su buena fe, haría alguna transacción con alguien que desconoce la profesión”, cuestionó Saucedo. “Los Colegios Profesionales son determinantes, ya que supervisan la conducta profesional mediante un código de ética, estableciendo normas para el ejercicio de la profesión. Si hay una característica distintiva es que los martilleros como el resto de las profesiones, contamos con un conocimiento específico en una materia determinada para entregársela a personas que no tienen los medios para evaluar fácilmente la negociación que va a llevar a adelante. No por nada nuestro plan de estudio va de la mano con los conocimientos que nos aporta la Faculta de Ciencias Jurídicas de la UNLP”.

Por su parte el secretario general del Colegio de Martilleros Alberto Levy llevó tranquilidad a los matriculados: “Nuestro Colegio va a ejercer el derecho que le da el Estado Nacional y Provincial para que no se avance con la medida e intentaremos llegar hasta los últimos estamentos para impedir situaciones que después tendremos que lamentar. Se pidieron múltiples reuniones en todos los ámbitos, recibimos también el apoyo de todos los Colegios Profesionales y trabajaremos codo a codo con nuestro Superior de Provincia. Si bien conocemos el espíritu de la medida, aún no pudimos leer nada porque hasta el momento fue sólo un rumor que echó a correr el Gobierno”, sentenció Levy.

En tanto Hugo Béssolo, Vicepresidente 1° del Colegio, entendió que el Decreto que está estudiando el Gobierno Nacional oculta otra intención: “Además de beneficiar a las franquicias inmobiliarias que ya no tendrían que rendir cuentas de sus atropellos, se busca favorecer a los grandes portales inmobiliarios, que de esta forma podrán vender propiedades de forma directa esquivando cualquier tipo de regulación, código de ética y sanciones por mal desempeño de la profesión”

