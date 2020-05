Luján: Tres mujeres aprehendidas por estafas

En la jornada del viernes, poco después del mediodía una mujer se presentó en un comercio del rubro ferretería de la localidad de Luján, donde intentó realizar la compra de una máquina. Entregó para hacer el pago una tarjeta de débito y cédula de identificación. Cuando el comerciante comenzó a realizar la transacción utilizando el servicio de posnet, y la misma fue rechazada. De inmediato, la mujer le solicitó si podía digitalizar la compra, pero el comerciante se negó. Al desconfiar de la maniobra, el vecino realizó la denuncia al 911 dando cuenta de las características de la persona que había ingresado al comercio, observando también el vehículo en el cual se movilizaba.

En tanto, con algunos minutos de diferencia, dos mujeres se presentaron en un comercio del rubro pollería y carnicería, donde realizaron una compra de carne la que abonaron con tarjeta de débito. El comerciante procedió a pasar la tarjeta por el posnet, pero fue rechazada. Ante ello una de las mujeres le solicitó que proceda a realizar el modo digital pero el comerciante también se negó.

Poco después, dos mujeres se presentaron en otro comercio también del rubro carnicería, y realizaron dos compras de carne, haciendo entrega de una tarjeta de débito. La transacción fue rechazada y nuevamente apareció la sugerencia de realizarlo del modo digital, pero en el comercio la modalidad era desconocida. De inmediato, una de las mujeres le indicó como hacerlo y el procedimiento se concretó. Finalmente las mujeres se retiraron del lugar con la mercadería.

Tras el alerta a las autoridades policiales, los efectivos del Comando de Patrullas Lujan lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban en calles Pellegrini y Colon. Allí procedieron a identificar a las ocupantes, resultando ser tres mujeres, dos de ellas de 22 años y la restante de 48, todas con domicilio en la localidad de La Reja, partido de Moreno. En tanto, se procedió a la aprehensión de las mismas.

En la investigación también se logró establecer que el día 21 de mayo en horas de la tarde al menos una de ellas ya había estado en la localidad y cometió una estafa con la misma modalidad en un comercio de venta de materiales eléctricos por una importante suma de dinero.

Por los delitos de “Estafa” y “Estafa en tentativa” comparecieron ante la fiscal a cargo en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal.

Prevención

Esta metodología de estafa surge cuando el “cliente” de un comercio ofrece su tarjeta de crédito al comerciante, para abonar su compra. Cuando se la pasa por el lector de banda magnética, no es leída o reconocida. En ese momento, el comprador sugiere se use el “modo offline”. Vale destacar que para efectuar una transacción de este modo, y que funcione, se debe cargar la información de la compra pero previamente se debe solicitar telefónicamente autorización al emisor de la tarjeta, quien brindará un código de transacción con la consiguiente autorización. Pero el estafador, en ese momento, se aprovecha del desconocimiento del comerciante o empleado, quien no efectúa la validación telefónica, por lo que el Posnet se transforma en una simple impresora y emite un ticket no válido, el cual es de similares características al de una operación hecha online. De este modo, queda un comprobante que no sirve, pero el cliente se lleva la mercadería. La víctima notará lo ocurrido cuando consulte los resúmenes y extractos de cuenta.