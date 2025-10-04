Los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship con un golpe ante los poderosos Springboks

Los Pumas recibirán este sábado a Sudáfrica en el encuentro que marcará el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship.

El encuentro, que está programado para las 10 (hora de nuestro país), se llevará a cabo en el Allianz Stadiu de Twickenham, en Londes. El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

El árbitro del partido será el italiano Andrea Piardi, quien tendrá como colaboradores a Nika Amashukeli (Georgia) y Eoghan Cross (Irlanda).

El equipo argentino, ya sin chances de aspirar al campeonato, viene de caer ante el mismo rival el sábado pasado por estrepitoso 67-30, en Durban. Un partido con buen primer tiempo de los dirigidos por Felipe Contepomi, que si bien lo perdieron 25-23, tuvieron buenos momentos de control de pelota y dominio en el marcador. Pero en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia, diferencia que ampliaron con dos tries en los últimos 5m.

Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda. Es por esto que los Springboks sólo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus.

La jornada arrancó 6.45 con el duelo entre Australia-Nueva Zelanda en el estadio Optus de la ciudad australiana de Perth, arbitraje de Matthew Carley.

Los All Blacks se llevaron una importante victoria con punto bonus (4-1 en tries) al superar a los Wallabies por 28-14 que los deja momentáneamente en la cima de las posiciones, con 19 puntos, obligando así a los Springboks a ganar para retener el campeonato.

Los Pumas, por su parte, están últimos en el torneo con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas, aunque una victoria podría hacer que terminen la competición en el tercer puesto al igual que el año pasado.

A lo largo de esta campaña en el Rugby Championship, Los Pumas consiguieron cosas muy importantes como ganarles por primera vez en su historia a Nueva Zelanda como locales (29-23) e incluso tuvieron contra las cuerdas en los dos partidos a Australia, cayendo sobre la hora en el primero (28-24) e imponiéndose en el siguiente (28-26).