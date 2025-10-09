Los diputados autorizaron a la Justicia a secuestrar los bienes de Espert

El magistrado Lino Mirabelli pidió autorización a la Cámara de Diputados para registrar e incautar las pertenencias del legislador, que, aunque está de licencia, aún tiene fueros. Los legisladores dieron el visto bueno.

La Cámara de Diputados autorizó hoy a un juez federal a registrar y secuestrar los bienes del diputado José Luis Espert, acusado de lavado de dinero.

Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, pidió a la Cámara, que preside Martín Menem, autorización para proceder con esas medidas, ya que, aunque Espert pidió licencia, aún tiene los fueros que corresponden a todos los legisladores y que los protegen contra acciones judiciales de diversos tipos.

El pedido de licencia de Espert se dio en medio del escándalo producido por las revelaciones de sus vínculos con el empresario Alfredo “Fred” Machado, que fue detenido para su extradición a los Estados Unidos bajo cargos de vinculación con el narcotráfico, lavado de activos y fraude.

El diputado era el primer candidato en la lista de La Libertad Avanza (LLA) a ocupar una banca por la provincia de Buenos Aires, es decir, a la reelección, pero, tras cambiar más de una vez sus afirmaciones sobre la relación con Fred Machado, finalmente desistió de su postulación.

Luego de haber tratado el proyecto de ley para regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la Cámara baja trató el pedido de Mirabelli y dio el visto bueno a las medidas de prueba solicitadas, con 215 votos afirmativos, ninguno negativo y sólo tres abstenciones. (La Tecla)