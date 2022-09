Los 14 años del C.E.P.T. 30: “Preparando el terreno para el futuro”

(Por Mónica Gómez)

Cuando la escuela logra sobrepasar los muros llegando a la comunidad, transforma la realidad, no solo del alumno, sino del lugar donde este habita, preparando así el terreno para que él mismo siembre todo lo aprendido en ella. “Preparando el terreno para el futuro”, cita El Berberecho, periódico informativo del Centro Educativo para la Producción Total (C.E.P.T.) Nº 30, ubicado en la localidad 17 de Agosto, provincia de Buenos Aires. El 29 de septiembre esta institución cumplió 14 años al servicio de la comunidad, la cual abarca la zona límite de Buenos Aires y La Pampa. Ubicada sobre la ruta provincial 76, distante a 1 km del pequeño pueblo perteneciente al partido de Puan -que con 500 habitantes se destaca por el encanto que se vive en sus calles y la amabilidad de su gente-, este establecimiento educativo estatal brinda la particularidad de la “alternancia”, tejiendo un lazo más sólido y firme entre la escuela y la familia.

Esta característica de los C.E.P.T. consiste en 5 días de permanencia y 15 en las casas, a esto se lo llama Pedagogía de Alternancia. Este Centro surge en un paraje denominado “La Manuela“ y, luego, se traslada a su nuevo edificio ubicado a 1 kms de la Comunidad de referencia, desde allí tiene una zona de influencia de entre 100 y 120 kilómetros a la redonda: “Tenemos un total de 58 alumnos y, aunque estamos ubicados en 17 de Agosto, dentro del distrito de Puan, abarcamos una amplia zona rural, llegan chicos de Buenos Aires y también de la Provincia de La Pampa al estar tan cerquita”, explica Silvana Martín, directora del C.E.P.T. 30.

Ella es profesora de educación física y desde 2011 acompaña al grupo de docentes en la institución, llegando en 2017 al cargo de directora. Cuenta que todos los días aprende algo nuevo de los alumnos, al ser una escuela de residencia, los estudiantes y los profesores pasan a ser una gran familia: “aquí se enseña, se aprende, se convive y se trabaja mucho en la parte social y humana, y eso es súper valioso para todos los que formamos parte de ella”, comenta Silvana.

Radicada en Felipe Sola, a 15 km de la escuela, explica que nació en el seno de la ruralidad y que conoce de las implicancias en ese ámbito: “Desde chiquita me crié en el campo como hija de empleados rurales que heredaron esas tierras. Los patrones les dieron el campo y hoy yo tengo un pedacito de ese terreno, pero no por herencia de sangre sino por el esfuerzo, sacrificio y el trabajo de mis padres. Después me fui a estudiar a Bahía Blanca y al finalizar volví. Huí de la ciudad y encontré esta oportunidad del C.E.P.T. que agradezco todos los días”, cuenta.

La modalidad de alternancia, una bandera escuela-familia

Los alumnos que llegan a las 8hs de la mañana los lunes, permanecen en la institución durante toda la semana y luego vuelven a sus hogares por 15 días. Es una de las propuestas que tiene este tipo de Centros Educativos, pensando en que los jóvenes provenientes de zonas rurales puedan completar sus estudios y no tengan que emigrar a otras urbes o los pueblos más cercanos. Aunque el dictado de clases presenciales sea discontinuo, los docentes son quienes visitan a los estudiantes y a sus familias en las viviendas para acompañarlos en el desarrollo de las actividades propuestas como tareas dentro de ese periodo. “La llegada a escuela es un encuentro familiar. Nos reciben a las Familias, se realizaba una reflexión y desde ese momento ellos ingresaban a sus actividades como escuela los 5 días”, recuerda Carina Deisel, miembro del consejo de administración y mamá de un ex alumno.

Cuando salen de la escuela se llevan tareas y actividades teóricas para realizar en su hogar, además de trabajar con las herramientas del sistema. En la segunda semana de alternancia, los docentes recorren todos los campos y las viviendas de los alumnos para establecer ese vínculo con la familia y con el alumno. “Es súper enriquecedor para la tarea diaria conocer la realidad de los chicos, sus necesidades e intereses. Las familias nos abren las puertas de su hogar, nos esperan con mate, algo para compartir y, de a poquito, nos vamos involucrando, somos parte de una comunidad y de una familia”, reconoce la directora.

Este modelo de asistencia y permanencias exige una continuidad pedagógica. Si bien el aprendizaje dentro de la escuela es una jornada extensa -de 8 a 19hs- donde los alumnos se desarrollan en diferentes áreas, con proyectos en cada una de ellas, también es imprescindible que el aula no sea solo exclusiva de un ámbito escolar, sino que también esté dentro de la familia. Este es el principio que enarbola el modelo de los C.E.P.T.: tan así es que la institución está formada por 19 docentes, 4 auxiliares, un equipo de orientación con 2 profesionales, y por el Consejo de Administración que está conformado por padres y familias de la comunidad, el cual se reconoce como un órgano político a nivel local de participación, autogestión y cogestión, en la toma de decisiones.

“La escuela es parte de una comunidad donde los padres están involucrados y es esencial su apoyo. Son ellos quienes toman las decisiones del funcionamiento escolar y la educación de sus hijos, en un verdadero trabajo en equipo con los equipos docentes, ellos son quienes nos evalúan cada dos años y visualizan el perfil de las familias que ingresan al C.E.P.T., para mí es fundamental ese trabajo en conjunto, ellos depositan en nosotros una responsabilidad muy grande y esté vínculo se fortalece con la participación de todos”, destaca Silvana.

La C.E.P.T. posee 1 ha con unidades productivas modelos, para que alumnos las puedan replicar en sus casas o comunidades. Se hace el ciclo de la cría de terneros, pollos, ponedoras, conejos y huerta, todo para abastecer el comedor de la escuela, no para comercializar. También tienen una pequeña planta de balanceado donde producen el alimento. “Todo está organizado por Áreas de Promoción, cada una con sus proyectos y materias, en donde no solo se trabaja en la formación pedagógica sino la promoción de una comunidad, el trabajo y la producción para impulsar el desarrollo local”, cuenta.

Desde la institución reconocen que se trabaja con familias de pequeños agricultores, en su mayoría hijos de empleados rurales o estatales de los pueblos y que no pueden tener producciones en grandes dimensiones. Los proyectos con los que trabaja son variados y de extensión: “Tenemos un Periódico trimestral “El Barbecho”, La Fiesta de la Agricultura Familiar, un grupo de Cambio Rural de productores Ovinos “Ovejeros del Sudoeste” y una sala de acopio de lana que los nuclea. Un grupo de productores agroecológicos en transición “Raíces del Sudoeste”, proyectos de producción de aromáticas, entre otros y con apertura a la comunidad; se trabaja con instituciones como el INTA, SENASA, Municipio, Ministerio de Desarrollo Agrario, PROLANA, Universidades, empresas Oferentes de Prácticas, entre otras de la comunidad de pertenencia. Estos espacios se brindan porque hay una comunidad educativa que trasciende la escuela, una sociedad que prospera y trabaja en función de los jóvenes/Familias del medio rural”, expresa Silvana.

La CEPT está de fiesta

Las celebraciones en torno a los 14 años de la institución se realizan en relación con la comunidad. El club Social y Deportivo del pueblo, que cumplió 100 años, tiene la Biblioteca cerrada, así que toda la comunidad se movilizó con el fin de reabrirla para lograr la primera Feria del Libro infanto juvenil. “Van a asistir narradores y escritores conocidos, invitamos a las escuelitas rurales, todos estamos preparando el evento para que sea una fiesta importante, un logro duradero y significativo para nuestro pueblo”, dice muy emocionada Silvana.

En 2020 fueron elegidos y recibieron un Crédito Fiscal y en este 2022 ganaron un Concurso de la Fundación Carlos Díaz Vélez para poder construir una sala de industria comunitaria. La idea es elaborar dulces y conservas en base a todo lo derivado de la huerta institucional y de las producciones familiares. “Este proyecto es un sueño de todos, de un distrito, que nos llena de entusiasmo, y estamos felices de que se va a concretar a mediano plazo con el esfuerzo de toda la comunidad CEPT”, concluye con ilusión la directora quien también pertenece a la comunidad.