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Nueve de Julio
jueves, 26 agosto, 2021
general

Listado de títulos a retirar en la EET N°2

 
Los nombrados en el listado, deberán pasar por la secretaría del colegio los días miércoles de 8 a 12 horas.
 
AÑO 2011
BONFIGLIO NICOLAS
AGOSTINELLI FEDERICO
BUONO LUCAS MATIAS
RAMIREZ HECTOR
AÑO 2012
SPALTRO CRISTIAN
CABRERA GERMAN
CRESPO MARCELO
GONZALEZ GUILLERMO
AÑO 2014
BOGNANNI EZEQUIEL
ZEGA MAXIMILIANO
PEREZ GUILLERMO
BRANCE FABRICIO
AÑO 2015
BRENA MARIA A
RIVERA JULIAN
OCAMPO EDGARDO
GOMEZ DAMIAN
SUAREZ LUIS
ESTEBAN SABRINA
FAVA MARIANO
AÑO 2016
CANTU NICOLAS
AÑO 2017
MAESTRUTTI ANTONELA
BOUFFLET FACUNDO
DI PIERRO LAURA
AÑO 2018
ALBANO JAVIER
AÑO 2019
LEZICA VALENTINA
MARIANI TOMAS
MARINI SIERRA TOMAS
CHIESA NESTOR
RODRIGUEZ JULIO
GOLBERG BALOA MARIZA
PIGUE HERNAN
ALUSTIZA MARINA
FERNANDEZ LUCILA
MARANO SANTIAGO
AÑO 2020
MACCHIONE YAMILA
ODRIOZOLA GUSTAVO
PEDROZO MARIANELA
CANO CIELO
CORONEL LUCIANO
AÑO 2021
COUTINHO DIEGO
MARTINEZ LUCAS
BAUTISTA AGUSTINA
SIVORI VALENTIN
GALVAN MICAELA
CHIAPPERO AYLEN
RAINERI FLORENCIA
AROCAS PABLO
BARREAU SEBASTIAN
CASTRO AGUSTIN
DUARTE AGUSTIN
LESCANO FEDERICO
CORONEL ALEXIS
ODRIOZOLA JOAQUIN
JOSSERME ALEXANDER
TORRES GONZALO
MENDEZ MATIAS
BORDONE IARA
DELGADO ROQUE
FERNANDEZ JUAN F
OSCAR TOBIAS
SCARNATO FRANCISCO

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