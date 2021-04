La victimización y sus consecuencias

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático y llega a convertirse en víctima. No tiene por que tratarse de un hecho puntual o aislado, sino que puede englobar un conjunto de fases, de ahí que también se denomine proceso de Victimización. Dentro del proceso se consideran dos dimensiones:

los Factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante.

Los Factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la víctima.

En este sentido, se establece la distinción entre victimas de riesgo (aquella persona que tiene más probabilidad de ser víctima) y victima vulnerable (aquella que, cuando ha sufrido una agresión, queda más afectada por lo ocurrido en función de una situación de precariedad material, personal, emocional, otras).

De acuerdo a lo mencionado, quienes padecen situaciones que colocan a las personas en situación de víctima, sin dudas que necesitan acompañamiento cuando suceden los hechos y sobre todo después, para la reparación del daño causado. En la realidad no sucede tan así, ya que las mismas cuando dan conocimiento de lo que les ha ocurrido, sufren muchas veces la revictimizacion; esto trae como consecuencia que no se haga la denuncia correspondiente, creciendo lo que se denomina la “Cifra Negra” (lo oculto) de delitos porque la mayoría de ellos no se conocen, por lo tanto muchas situaciones delictivas y de sucesos dolorosos no se conocen con certeza.

A continuación se mencionan las razones que inhiben la denuncia de hechos penales tradicionales:

El temor del victimizado a serlo nuevamente. Miedo al autor del delito.

Por considerar que no es grave la conducta lesiva.

No confiar en la justicia.

Temor a perjudicar al autor porque es miembro de la familia.

La pérdida de tiempo que implican la denuncia y los trámites judiciales.

La victima agredió al autor y se sabe tan responsable del delito como este.

La denuncia la perjudica: violación, estafa, otros.

La víctima no tiene pruebas o desconoce al autor.

Para evitar ser victimizados nuevamente por la policía, peritos forenses, jueces.

Por la presión familiar y social al ser identificada como victima de ciertos delitos que la marginan y humillan.

Con esto que se ha mencionado podemos darnos cuenta de las falencias que existen en el sistema de justicia, por lo cual las víctimas muchas veces, prefieren callar para no sufrir nuevamente. Lo lamentable es que las Instituciones están pero el personal, o los distintos operadores de justicia, no son capacitados de la manera adecuada para una atención eficiente de quienes padecen o han padecido un daño; también ocurre muchas veces que las personas que trabajan en las distintas instituciones de Justicia no son acompañados con asistencia psicológica por la exposición que ellos tienen frente a distintas situaciones de conflicto.