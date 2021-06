El abogado Ricardo Tempesti, quien fuera elegido para integrar la convención radical, dejó algunos conceptos en cuanto a la posición de la Unión Cívica Radical en nuestra ciudad y a nivel provincial y nacional.

¿Cómo está el radicalismo hoy, tanto en el orden Local y Provincial donde te toca ser convencional provincial?

Cuando se realizaron las internas, una de las preguntas que nos hacían los medios era, porque si los dos proponen lo mismo tanto a nivel local como provincial, ¿por qué no hay una lista de unidad?

Creo que hoy las respuestas están a la vista, tanto en el orden local como a nivel provincial, la UCR sigue haciendo la plancha, es decir esperando ver que nos ofrece el PRO para tratar de armar una lista conjunta, se llama a silencio y no se manifiesta en ningún orden, es decir sigue dentro del mismo letargo, siendo el vagón de cola y sin buscar el verdadero protagonismo que debe tener el radicalismo dentro de juntos por el Cambio, y tratando de evitar las elecciones de medio término. Ahora nosotros seguimos levantando las mismas banderas, y creemos en un espacio dentro de Juntos por el Cambio, donde el radicalismo sea realmente protagonista, que deje de ser un convidado de piedra y solo se dedique a levantar la mano para apoyar las decisiones del gobierno de turno.

¿A qué te réferis cuando hablás que están solo para levantar la mano y apoyar al gobierno de turno? ¿Hablás también en el orden Provincial y Nacional?

No creo que en el orden Provincial y Nacional tengamos muchas diferencias, eso todos los que estamos dentro de Juntos por el Cambio tenemos una mirada parecida, pero si con algunos enfoque diferentes de cómo se debería haber manejado esta crisis, pero es bueno tener diferencias porque eso enriquece el debate y nos permite unificar criterios.

Lamentablemente son pocos los aciertos tanto del Gobierno Provincial como Nacional, fallaron en dos cuestiones fundamentales, manejaron mal la crisis del COVID, no hubo testeos, no hay vacunas suficientes, no hicieron nada para prevenir la segunda ola, y podemos seguir hablando todo un día, pero realmente es muy grave la crisis económica a la que nos están llevando dichos gobiernos, no existe un plan económico, siguen los controles de precios y prohibiciones para exportar carne, tenemos la desocupación más grande desde la vuelta a la democracia. Con el agravamiento de que tienen una interna feroz dentro del mismo gobierno y eso nos arrastra a todos. LAS ENCUESTAS INDICAN QUE LA GENTE ESTÁ MÁS PREOCUPADA POR LA CRISIS ECONOMICA QUE POR LA PANDEMIA.

Eso de levantar la mano y apoyar al gobierno de turno me refiero al orden local, no tenemos que confundir a la gente, este es un gobierno solamente del PRO, no existe CAMBIEMOS, el radicalismo tendría que tener un bloque independiente y acompañar los buenos proyectos y diferenciarnos de las malas decisiones que toma este gobierno, quisiera saber cuántos proyectos presentaron nuestros concejales y fueron acompañados por el PRO, y cuantos fueron del PRO y nosotros los acompañamos para que logren la mayoría.

¿Después de esto cual sería la propuesta de Protagonismo Radical?

Nuestra propuesta es la misma que sostuvimos a lo largo de la campaña en las internas pasadas, nuestras convicciones están intactas, pero es importante diferenciar los acuerdos por convicción, de los acuerdos por conveniencia, es por eso que creemos que las diferencias se deben dirimir en las pasos del mes de septiembre, siempre dentro del mismo espacio que es Juntos por el Cambio, pero con una importante participación de nuestro partido, y con acuerdos de fondo y no solamente electorales. Estoy convencido de que la UCR debe ir a las P.A.S.O.