La deuda externa creció 8,5% en el segundo trimestre y superó los U$S 305.000 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó su informe trimestral de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente al segundo trimestre de 2025. Los datos reflejan un aumento significativo en el nivel de deuda externa bruta, que alcanzó los U$S 305.043 millones, lo que representa un incremento del 8,5% (U$S 23.783 millones) en comparación con el trimestre anterior.

Este crecimiento se explica principalmente por el desembolso realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aportó U$S 12.398 millones durante el período. Con este aporte, la deuda del gobierno general con organismos internacionales se incrementó hasta los U$S 92.964 millones, de los cuales más del 60% corresponde a obligaciones con el FMI. El resto se distribuye entre otras instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la CAF.

Además del aumento en el endeudamiento, el informe del INDEC señala un déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos por U$S 3.016 millones durante el segundo trimestre. Esta situación respondió, en parte, al saldo negativo en el intercambio de bienes y servicios, que derivó en una necesidad de financiamiento externo adicional por U$S 2.854 millones.

Otro indicador relevante es la relación entre deuda externa y exportaciones anuales, que superó el 300% en el trimestre analizado. Aunque se trata de un nivel elevado, permanece por debajo del máximo registrado en los últimos años, cuando esa proporción superó el 400% a fines de 2020 y principios de 2021. En términos generales, los datos del segundo trimestre evidencian un incremento en el endeudamiento externo en un contexto de restricciones en el frente externo y limitaciones para acumular reservas internacionales. El resultado marca un nuevo récord en la serie histórica publicada por el INDEC desde hace más de dos décadas.