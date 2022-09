La Cuenca Ovino Caprina del sur de Misiones exhibió su crecimiento

(Por Mónica Gómez)

La Cuenca Ovino Caprina de la zona Sur de la provincia de Misiones presentó la segunda edición de la Expo en el Municipio de Profundidad. Comenzó este sábado 17 de septiembre y continuó el domingo 18 en el polideportivo municipal donde se dieron cita más de 40 productores de ocho municipios (Profundidad, Candelaria, Garupá, Cerro Corá, Cerro Azul, Santa Ana, Fachinal, y San José), como así también emprendedores y organismos provinciales y nacionales que exhibieron la producción de las 450 familias agricultoras y criadoras de ovejas y cabras. Con entrada libre y gratuita, se pudo disfrutar de dos jornadas soleadas.

Quienes llegamos hasta Profundidad, distante a 38 km de la capital provincial, durante la recorrida por los diferentes stands pudimos conocer y apreciar de primera mano los eslabones de la cadena productiva: desde los animales, la faena y la comercialización, hasta los productos que se obtienen del cuero y la lana. A su vez, se ofreció información sobre los emprendimientos de turismo rural Caminos de los Cerros, Red de prestadores de servicios turísticos que nuclea los municipios de la zona sur pertenecientes a la cuenca. El encanto y la algarabía de dos días descontracturados en torno a un ambiente familiar, fueron propicios para el contacto directo entre productores y consumidores, dejando enseñanzas en el aprovechamiento de los subproductos.

En esta edición participaron productores en el área de exposición de animales donde se pudo observar y conversar sobre la cría en distintos puntos de la provincia. Además de un sector de degustación de gastronomía regional con platos elaborados a base de carne de cordero misionero.

El olor tentador proveniente de las estacas de asados, clavadas sobre un surco con brasas cuyas chispas volaban por el aire humeante, invitaba a la degustación de las piezas, atractivo para grandes postales que no reflejaban el sabor ni el aroma de la deliciosa carne. La música acompañó la velada presentando los shows de los artistas locales. Escuche decir muy sabiamente que el chamamé que resonaba por el lugar era de aquellas “músicas que daban sed”, pero me atrevo a decir que lo que invitaba a la comunión era el cálido recibimiento de cada productor.

Rosa Silva es presidenta de la Cooperativa Lanera de Profundidad “Lanas de Misiones”. Ella recibió por parte del gobernador maquinarias para llevar adelante la labor de 8 mujeres que trabajan hace 10 años con la fibra de la esquila de productores ovinos de la zona, convirtiendo esa materia prima, que hasta el desarrollo de este proyecto era desperdicio, en derivados de la producción ovina. “Una vez obtenida la lana después de la esquila, se lava y se pasa por una cardadora donde te da como resultado lo que se conoce como “lana peinada” con la que elaboramos el fieltro”, explicó.

Desde la obtención del subproducto de la cría, hasta las elaboraciones con fieltro de pantuflas, pompones, manoplas y demás, estas emprendedoras supieron dar solución a un sobrante que culturalmente iba a parar a la basura o se quemaba, provocando un perjuicio al ambiente. “No damos abasto con la demanda, y como no tenemos una máquina para el lavado de los 10 mil kg de fibra que se entregan en época de esquila, dentro del municipio, enviamos a Curuzú Cuatiá para que lo hagan. Dependemos mucho de ese tiempo, y una vez obtenida la lana limpia, realizamos finalmente las artesanías e indumentarias”, informa Rosa.

La cadena que impulsa el trabajo colectivo de estas productoras que recurrieron a la recuperación de un descarte, el cual reciben de forma gratuita, dándole una utilidad, es de gran valor para el eslabón fructífero del municipio. Profundidad no solo se posiciona como una ventana a la cuenca sino que fomenta con capacitación el avance de las economías regionales: “realizamos hilos y telas que en un principio teñíamos con tinturas naturales. Hasta hace un tiempo recurrimos a la anilina pero solo se consigue en Buenos Aires y esa es otra limitante. A partir de ahora trataremos de realizarlo con lo que tenemos en Misiones. Aquí hay una gran variedad de productos que dan color como la corteza de árbol, con cáscara de cebolla, yerba mate, cáscara de lapacho y demás, que no sólo nos facilitan el trabajo, sino que no tiene impacto sobre el agua”, cuenta.

Este trabajo incipiente es parte del desarrollo local y personal de las artesanas, que llega a ser una muestra de la producción diversificada misionera, la cual apuesta a un proceso de crecimiento directo desde el interior de las chacras.

Jornada técnica

Por la mañana se brindaron capacitaciones destinadas a productores y técnicos, organizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e integrantes de la mesa de gestión de la Cuenca. Las ponencias comenzaron con una charla sobre la Cuenca Ovino-Caprina Zona Sur de Misiones y la Mesa de Gestión. Después se habló sobre manejo reproductivo de la majada ovina y, a continuación, sobre el desempeño de la raza Boer en Misiones.

Por otra parte, se presentó un diagnóstico de resistencia a antiparasitarios en un establecimiento de Tacuaruzú y se continuó con la exposición sobre desarrollo de la cría de ovinos en yerbales, desde un trabajo de coproducción en virtud del control de malezas. En el cierre se expuso sobre gestión del medio ambiente y cuidado de cursos de agua y vertientes.

Los agradecimientos de los presentes fueron para los técnicos, quienes durante años realizaron grandes esfuerzos por el desarrollo de la actividad.

La muestra contó con la visita del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, quien destacó: “este evento sin dudas marca claramente el camino de una política desde el sector público que apuntalamos con el sector privado”. En tanto, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, compartió un almuerzo con los productores y felicitó a los organizadores de la exposición por apostar al desarrollo del sur de la provincia destacando su trabajo.

Por la tarde, con la presencia del vicegobernador, Carlos Arce, y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Víctor Kreimer, se entregaron reproductores destinados a la mejora de las majadas provenientes del Centro de Mejora Genética del gobierno provincial. En total fueron once los productores beneficiados que recibieron borregas, carneros y chivos. También se entregó un subsidio del programa de Financiamiento Rural del Ministerio del Agro y la Producción, que recibió el presidente de la Cuenca, Miguel Sosa.

Invitados por la intendenta de Profundidad, Silvia Estigarribia, se llevó adelante el intercambio de experiencias con dos intendentas de localidades de Chaco y un intendente santafecino, quienes recorrieron la muestra y conversaron con productores de la Cuenca. Las referentes chaqueñas vinieron a la tierra colorada con el objetivo de conocer y comprender el funcionamiento de la Cuenca y así replicarla en sus distritos.

Esta fue una muestra de un proyecto colectivo que se imprime en el desarrollo de los pueblos del sur de la provincia. Un espacio donde el trabajo de los productores y las organizaciones interinstitucionales se ponen en valor.