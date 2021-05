Investigadores argentinos descubrieron un gen que acelera el crecimiento de las plantas

Consiguieron aislar una proteína que regula la velocidad de la mitosis. Este hallazgo puede permitir desarrollar estrategias dirigidas en la búsqueda de aumentar el rinde de cultivos. Los investigadores pertenecen al Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR).

Un equipo de trabajo científico, liderado por Ramiro Rodríguez, investigador del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), describió un nuevo gen que promueve el crecimiento de las plantas.

De acuerdo a lo que admiten los expertos, este hallazgo puede aportar importantes conocimientos para la optimización de los cultivos ya que las mayores certezas sobre el proceso de crecimiento vegetal permitirán desarrollar estrategias que aumenten el rendimiento de los cultivos, modulando su desarrollo.

El trabajo fue publicado en la revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of América. En él, según detalla Rodríguez, se detectó a la proteína “AtSCL28” que regula la velocidad con la cual las plantas cursan las dos últimas fases de mitosis, el proceso clave de la división celular y, por medio del cual, crecen todos organismo multicelulares.

Sin embargo, este mismo gen también regula la dirección en la que las nuevas células se producen, siendo este un factor esencial por el cual los órganos de las plantas toman su tamaño y forma.

Por medio de una combinación de técnicas genómicas y de biología molecular sobre la planta modelo, Arabidopsis thaliana, pudieron ir más allá y caracterizar un factor de transcripción de la proteína bajo análisis.

El estudio dejó la evidencia que, “este gen promueve el crecimiento de los órganos de las plantas impulsando la producción de nuevas células en los meristemas”, explicaron.

De esta forma, “factores como el tamaño, el número, la forma de las hojas, semillas y otros órganos de las plantas son determinantes”, sostienen los científicos. (InfoGEI) Mg