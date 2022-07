Importante baja en el precio de la soja

Este marte en la Bolsa de Comercio de Rosario se registró un mayor dinamismo que en la jornada anterior, aunque se mantienen acotados los niveles de actividad, en tanto que se registraron ofertas mayormente bajistas por los principales granos.

Por el lado del trigo se observó un incremento en el número de compradores activos en el mercado y un aumento en las posiciones ofrecidas, con precios entre estables y bajistas. En cuanto al maíz también se registró un mayor número de participantes, mientras que las cotizaciones ofrecidas registraron bajas con relación a la jornada del lunes.

Por el lado de la soja se observó una caída en los valores ofrecidos abiertamente por la industria, en concordancia con las bajas ocurridas en la plaza norteamericana. No obstante, se registró un incremento en el número de compradores. Por último, el mercado de sorgo también registró bajas, mientras que el girasol se mantuvo estable.

En el Mercado de Chicago los contratos de los principales granos cerraron la jornada con fuertes caídas. Los futuros de trigo ajustan con pérdidas ante el avance de las negociaciones para reactivar la exportación desde los puertos ucranianos. El maíz también culmina con bajas producto de las lluvias ocurridas en buena parte del medio-oeste norteamericano durante el último fin de semana justo cuando la mayor parte de los lotes ingresa en el período crítico para la determinación de rindes. Por último, los contratos de soja también finalizan con pérdidas y ceden más de US$ 30/t presionado por las caídas registradas en el mercado de petróleo.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 126,0000 / 126,2000; + 0,20% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 126,1833; + 0,15% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 411.336 contratos, mientras que el interés abierto acumula 5.029.005 lotes.

SOJA

En el mercado de soja, se observó un incremento en el número de oferentes en el mercado, con caídas en los valores ofrecidos abiertamente

Por soja con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 360/t, US$ 10/t por debajo de la rueda de ayer. Para la entrega contractual y para las fijaciones, por su parte, se ofrecieron abiertamente US$ 365/t, una merma de US$ 10/t respecto del lunes. En moneda local para mercadería con descarga y por fijación de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en $ 46.000 /t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, el número de compradores se mantuvo estable con relación al viernes, en tanto que los valores ofrecidos no registraron modificaciones. Para la mercadería con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 500/t, en tanto que no hubo ofertas por grano de la nueva campaña.

TRIGO

En el mercado de trigo, se observó un incremento en el número de participantes activos así como también en el abanico de posibilidades de entrega. En materia de precios, los ofrecimientos fueron entre estables y bajistas con relación al lunes.

Por el cereal con descarga, se ofrecieron US$ 305/t, sin modificaciones entre ruedas, mientras que la entrega en septiembre descendió US$ 5/t para arribar a US$ 305/t. Por trigo de la nueva campaña, en tanto, se ofrecieron US$ 270/t para el segmento noviembre-diciembre.

MAÍZ

Por el lado del maíz, tuvimos un aumento en la cantidad de participantes pujando por la mercadería al tiempo que los valores ofrecidos tendieron a la baja.

Por el cereal con entrega inmediata, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 210/t, sin registrar modificaciones respecto del lunes. Luego, para la descarga entre agosto y septiembre, se ofrecieron abiertamente US$ 200/t, US$ 10/t por debajo de las ofertas de la anterior rueda. Finalmente, para a descarga en octubre se ofrecieron US$ 200/t.

CEBADA

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.

SORGO

En el mercado de sorgo, el número de compradores y de posiciones abiertas se manuvo estable con relación al lunes. Para la mercadería con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 210/t, una merma de US$ 10/t entre ruedas.