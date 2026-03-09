Hockey: Entrenaron las preselecciones

Ayer domingo comenzaron los entrenamientos de las preselecciones de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, donde las categorías Sub-14 y Sub-16 inauguraron el calendario de actividades con la mirada puesta en los compromisos provinciales de 2026.La convocatoria en la cancha del Club Atlético reunió a un total de 75 jugadoras que buscan un lugar en las listas definitivas. El cuerpo técnico, liderado por Yamila Aquilano y Julieta Miranda, alternó funciones de dirección y asistencia técnica entre ambas categorías, contando con el apoyo de Victoria Savalio en la preparación física para garantizar el rendimiento óptimo de las atletas.

Atlético 9 de Julio tuvo una presencia destacada en esta primera cita, aportando un nutrido grupo de jugadoras locales. Entre las convocadas de la categoría menor figuraron nombres como Mora Delgado y Matilde Vanina, mientras que en el equipo Sub-16 sobresalieron figuras como Alma Rabenna e Indiana Abelairas, todas bajo la evaluación estricta de los seleccionadores que definirán los equipos para los próximos torneos.

Este primer encuentro marca el inicio de un proceso de selección progresivo donde la técnica y la disciplina física serán fundamentales. Las autoridades de la Asociación señalaron que la intensidad de las prácticas refleja el nivel de competitividad que se espera encontrar en las etapas provinciales, consolidando a la región como un semillero constante de talento deportivo.