Hablemos de “criminología mediática”

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

La criminología es la ciencia que junto con otras disciplinas nos permite estudiar las conductas, ya sea porque se ha cometido un determinado delito o suceso de violencia, y en otros casos es importante para la prevención de determinadas conductas, estudiando y comprendiendo porque suceden las mismas. También tenemos que tener en cuenta que las conductas se van modificando de acuerdo al contexto sociohistórico del momento.

La criminología mediática es la que utilizan los medios de comunicación para evaluar las conductas que tienen ciertos estereotipos de la sociedad (ya sea pobre, rico, drogadicto) y eligen de acuerdo al momento aquel suceso que les de mayor numero de audiencia para lograr muchas veces con mayor intensidad el enojo de la sociedad, porque si nos ponemos a observar cada canal de noticias en la gran mayoría son sucesos de criminalidad, morbosos, que sobresaltan con aquellos temores con que la sociedad vive cotidianamente pero con mayor intensidad, logran la molestia colectiva a gran escala, de alguna manera a la víctima la re victimizan preguntando infinitas veces por su dolor, por el cual pasa también por un sistema que la victimiza una y otra vez sin llegar a la contención, comprensión y resolución del caso que la llevó a pedir justicia. De alguna manera los medios de comunicación, en determinadas circunstancias, se convierten en “fabricas de culpables”. O sea a través de diferentes tipos de manipulación se tiende a amplificar, desde un punto de vista general, la violencia urbana (inseguridad). Muchas de las estrategias de los canales, editoriales para mayor audiencia, son pasar en un lapso de hora con mayor frecuencia noticias que tienen que ver con homicidios en ocasión de robo en barrios vulnerables, situaciones con “trapitos”; “los pibes chorros”, siempre las víctimas son en los sectores más vulnerables de la sociedad. Claramente podemos observar en la cotidianidad a los medios como cuestionadores de verdades, por la cual muchas de ellas solo pueden tener alguna verdad, aunque nunca es absoluta, la ciencia, los académicos de determinadas disciplinas con el estudio de determinadas cuestiones son quienes de alguna manera tienen la capacidad de revelar hechos sucedidos o armar políticas de prevención para evitar determinadas cuestiones de criminalidad, los medios de comunicación mas allá de poder tener al alcance ciertos instrumentos que pueden utilizarse en una investigación, son solo eso… medios por el cual deben transmitir una noticia ocurrida, no elegir cuál va a dar mayor audiencia, están en calidad de informadores, no en calidad de juzgadores y muchas veces interviniendo con ciertas opiniones, lo único que hacen es actuar de manera parcial, no de manera imparcial para ayudar al esclarecimiento de un acontecimiento determinado, también muchas veces los medios de comunicación influyen en esclarecimientos de determinados hechos de una manera errónea porque no son imparciales ante las circunstancias, llevando a la justicia, que por cierto en Argentina no es muy clara, a tomar determinaciones erróneas o perjudicando la resolución de hechos.

Quiero dejar en claro que no critico su trabajo por el cual se han formado para realizarlo de la mejor manera posible, pero quiero destacar que están para informar de acuerdo a la formación académica y especialidades, no para ser juzgadores ni para criticar posiciones, tal vez si ayudaran a toda la sociedad, sin elegir que es lo que da mayor audiencia, se podrían mejorar muchas cuestiones de fondo de la justicia y de la sociedad, que son las cosas que deben ser informadas y destacadas para una mejor calidad de vida en nuestra sociedad, quizás si informaran cuestiones más humanas para contagiar de alegría y amor, y no de violencia y odio, tal vez estaríamos mejor.

Debemos empezar a reflexionar sobre qué es lo que queremos para mejorar la sociedad que tenemos para un futuro mejor para las generaciones que vienen, reforzar la información sobre los valores fundamentales y que, acompañado de políticas públicas, donde el estado responda y acompañe al ciudadano como corresponde de acuerdo a la Constitución y leyes que rigen en nuestro país. Se necesita un acompañamiento de los medios de comunicación pero para generar cambios paradigmáticos que hace décadas que no cambian porque siempre se trata de crear más odio y venganza, disputas entre ciudadanos.

Es necesario utilizar cada ciencia o disciplina para mejorar conductas y paradigmas destruidos desde hace mucho tiempo.