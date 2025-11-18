Gobierno-provincias: el tour Santilli por acuerdos

El Gobierno de Javier Milei se encuentra en plena carrera contrarreloj para asegurar los votos necesarios en el Congreso y avanzar con las reformas estructurales que tiene en mente. El foco está puesto en el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria, y las promesas de cambio que se negociarán en las sesiones extraordinarias de fin de año. Para lograrlo, el oficialismo necesita tejer alianzas con los gobernadores y sus legisladores, un desafío que Diego Santilli, flamante ministro del Interior, está gestionando con especial intensidad.

A medida que se acerca el cierre de la actividad ordinaria en el Congreso, el gobierno tiene la mirada puesta en el tratamiento de estos proyectos clave, que han sido exigidos desde hace meses por actores internacionales como Estados Unidos y el FMI. Sin embargo, la situación no es sencilla. Las negociaciones para lograr un acuerdo entre el Ejecutivo y las provincias son complejas, pero el respaldo de figuras clave como el ministro Santilli y el apoyo de algunos gobernadores ya empieza a cristalizarse en un panorama de alianzas estratégicas.

Los puentes de Santilli

Ayer, en la Casa Rosada, Santilli recibió a dos de los gobernadores más influyentes del interior del país: Leandro Zdero de Chaco y Alberto Weretilneck de Río Negro. Durante las reuniones, el ministro escuchó las demandas de los mandatarios provinciales, quienes pidieron ajustes en el Presupuesto 2026 a cambio de su apoyo a las reformas. Zdero y Weretilneck, entre otros, se mostraron dispuestos a colaborar con la administración de Milei, siempre que sus provincias recibieran algunos beneficios específicos, como la reactivación de proyectos de infraestructura o mejoras en la distribución de fondos.

El principal desafío de Santilli radica en conseguir los votos necesarios en el Congreso para aprobar estas reformas, especialmente en un clima político fragmentado. Sin embargo, su estrategia se basa en una sintonía fina con los gobernadores, quienes, aunque ideológicamente diversos, tienen un punto en común: la necesidad de fondos nacionales para financiar sus políticas provinciales.

La reciente incorporación de Santilli al gabinete, tras la salida de Guillermo Francos, le dio un rol clave en la coordinación con las provincias. Su experiencia política, cultivada durante años en la política bonaerense, le permitió rápidamente tomar las riendas de la relación con los gobernadores, y esta habilidad parece estar rindiendo frutos. Aunque el ministro se enfrenta a tensiones internas, especialmente con la figura de Karina Milei, su pragmatismo ha logrado suavizar algunas fricciones.

Sincerar la Billetera y los Números de «Toto»

Uno de los mayores retos que Santilli enfrenta es el manejo de los recursos disponibles, un tema sensible dentro de la administración de Milei. El ministro Luis Caputo, conocido como «Toto», ha adoptado un enfoque extremadamente cauteloso respecto a los gastos públicos, lo que ha generado tensiones con ciertos sectores provinciales. Sin embargo, el gobierno sabe que necesita ceder en algunos puntos para lograr los acuerdos necesarios.

En este sentido, el caso de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, es un claro ejemplo de la nueva dinámica. La semana pasada, Sáenz firmó un convenio para simplificar los procesos de exportación de empresas salteñas, lo que le permitió asegurar el apoyo de sus legisladores en el Congreso. Este tipo de acuerdos locales podría ser replicado en otras provincias a medida que Santilli continúe su ronda de negociaciones.

De hecho, los acuerdos de Santilli no solo se limitan a los gobernadores peronistas. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ex kirchnerista Javier Noguera han sido clave en la formación de un bloque de legisladores provinciales que ha comenzado a distanciarse de la oposición kirchnerista para alinearse con los intereses del Ejecutivo. En Catamarca, la gobernadora Raúl Jalil ha negociado incluso la transferencia de activos como Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, un tema sensible para garantizar el apoyo en el Congreso.

Este «bloque federal» que ya cuenta con el respaldo de diputados de Misiones, Tucumán y Salta está tomando forma, y es probable que crezca a medida que Santilli continúe su labor de negociación en las próximas semanas.

El Rol de los Gobernadores del Centro y Norte

Entre los gobernadores con los que las negociaciones avanzan de manera fluida están aquellos de provincias del interior como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Figueroa, por ejemplo, se mostró dispuesto a respaldar el Presupuesto 2026 a cambio de algunas concesiones específicas, como la mejora en los fondos para el sistema previsional de Neuquén. Este tipo de acuerdos, en los que la región se beneficia de un trato más favorable, parecen ser la clave para el éxito del gobierno a nivel provincial.

Por otro lado, la relación con provincias como Córdoba y Santa Fe no está tan consolidada. Gobernadas por Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, ambos pertenecientes a la oposición, estas provincias mantienen una postura más crítica hacia las reformas propuestas por Milei. Sin embargo, desde la Casa Rosada confían en que la necesidad de obtener la aprobación de un nuevo endeudamiento o convenios con organismos internacionales será suficiente para generar los acuerdos necesarios en estos distritos.

La Resistencia de Buenos Aires y Otras Provincias del Kirchnerismo

Mientras tanto, gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se mantienen firmemente opositores al gobierno de Milei. Estos mandatarios se resisten a ceder ante las presiones del Ejecutivo y se alinean con la crítica a las reformas que el Gobierno propone.

A pesar de estos frentes difíciles, la estrategia de Santilli parece estar logrando algunos avances importantes. En un cambio estructural dentro del propio gobierno, se espera que algunos ministerios, como el de Ambiente y Turismo, se redistribuyan entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. Este giro organizacional le otorgaría más poder a Santilli, quien ya se perfila como uno de los principales actores dentro de la administración de Milei.

Expectativas de éxito

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del gobierno de Milei. El tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias se juegan en las negociaciones provinciales. Aunque la relación con algunos gobernadores sigue siendo tensa, las alianzas estratégicas y los acuerdos políticos empiezan a dar sus frutos.

Santilli, con su perfil de negociador hábil, se presenta como el hombre clave para conectar a Nación con las provincias, mientras que el gobierno de Milei se enfrenta a la ardua tarea de consolidar su apoyo en el Congreso. La promesa de una administración eficiente y de reformas estructurales podría ser la carta que asegure la estabilidad política y económica de su gobierno, aunque siempre con el desafío de equilibrar los intereses locales con las demandas nacionales e internacionales.