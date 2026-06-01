El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar

algunos temas que dejó la semana

Bolilla incómoda



Cuando se produjo el recambio institucional el 10 de diciembre de 2023 el bloque del Pro en el Concejo Deliberante, con cinco integrantes, en minoría, se pensó que encontraría en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) un aliado sino incondicional, al menos necesario para transitar los cuatro años sin sobresaltos agudos en el recinto. Avalaba esa posibilidad las simpatías, adhesiones y hasta equipos técnicos y declaraciones públicas de dirigentes del PRO con el gobierno de Milei. Y buena parte de los votantes de LLA, provenían del Pro, por no decir todos.

¿Qué puede salir mal? Se preguntarían. Pero en el transcurrir, a poco andar el bloque local de LLA (de dos integrantes) se transformó en la oposición más cruda. Denuncias penales, objeciones permanentes en el Concejo Deliberante, declaraciones periodísticas, etc. Un accionar que con las nuevas elecciones del 7 de septiembre de 2025 que le dio más volumen, se profundizó. Con ese bloque libertario que pasó a ser de cinco integrantes, los obstáculos crecieron -emergencia hídrica mediante es cierto-. También es verdad que la relación nacional de LLA-PRO tiene sus idas y vueltas. Pero en 9 de Julio no ocurre lo mismo y la incomodidad se siente en el recinto. Los tres proyectos presentados sobre el freno a la quita de subsidios por zona fría, que se votó en Diputados, contaron con el voto de los concejales del PRO y el voto negativo de los de LLA, pero subsiste aquello que no se concretó porque si bien el jefe del bloque oficialista García anticipó su apoyo a los tres proyectos planteó sus reparos.

Y esa alianza entre LLA y el PRO atraviesa un escenario complejo, que repercute, qué duda cabe, hacia abajo en los distritos; si bien sellaron acuerdos electorales temporales en 2025, como en CABA y Provincia de Buenos Aires, la fusión definitiva no termina de consolidarse. El núcleo duro libertario, liderado por Karina Milei, busca mantener la «pureza» de la marca sin diluirse con el macrismo. La falta de una alianza orgánica total tiene en 9 de Julio un obstáculo que limita a ambos y no solo incomoda localmente también incomoda a los armadores provinciales.

Bolilla de retroceso

La agencia de Diarios bonaerenses ha reportado que el consumo de productos lácteos en la Argentina volvió a mostrar señales de retroceso durante el primer cuatrimestre de 2026, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de compra de los hogares. Los datos surgen de la difusión del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) que dice que las ventas al mercado interno cayeron 1,5% en volumen respecto al período enero-abril 2025 y la baja llega al 2,1% si se mide en litros de leche equivalente.

El deterioro se profundizó en abril. De acuerdo con el informe al que accedió la Agencia DIB en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Lechería, las ventas registraron ese mes un volumen 4,7% inferior al de marzo, mientras que en litros de leche equivalente la caída mensual fue del 5,8%.

El escenario confirma una tendencia que el sector viene observando desde hace varios años: el consumo interno de lácteos se mantiene entre los niveles más bajos de la serie histórica. De hecho, el único registro peor al actual fue el del primer cuatrimestre de 2024, tras la fuerte devaluación de diciembre de 2023 y el salto inflacionario posterior al cambio de gobierno.

El informe del OCLA advierte que el deterioro de los ingresos reales de la población impacta directamente sobre el consumo de alimentos y bebidas, debido a que una mayor porción del ingreso familiar se destina actualmente a otros gastos. En ese marco, el organismo también señaló un crecimiento de las ventas informales y de productos sustitutos más baratos o segundas y hasta terceras marcas.

“Han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares”, indicó el Observatorio.

Bolilla de mejora

Los quesos, sí para arriba. La caída no fue homogénea entre los distintos productos. El rubro quesos, que representa cerca del 50% del destino total de la leche producida, fue el único que mostró mejoras tanto en la comparación mensual como en el acumulado anual (3,6% y 2,6%, respectivamente).

Según el OCLA, parte de la producción de leche cruda que no encontró salida en el consumo cotidiano fue redireccionada hacia productos menos perecederos, principalmente quesos y exportaciones.

Bolilla que aplaude

La constante y loable tarea que desarrolla el Servicio de Hemoterapia del Hospital ‘Julio de Vedia’ realizó una nueva colecta el último miércoles 27 de mayo en instalaciones del Colegio San Agustín. La colecta de sangre es vital para salvar vidas, garantizar tratamientos médicos seguros. La colecta fomenta la solidaridad y la conciencia social entre los donantes y es esencial para la medicina, asegurando tratamientos seguros, salvando vidas y promoviendo la participación generosa de la sociedad, como ocurre regularmente en todo el partido de 9 de Julio donde llega el Servicio de Hemoterapia del Hospital ‘Julio de Vedia’.

Bolilla que enoja

Los Diputados y Senadores bonaerenses de todos los partidos políticos empezaron a sesionar el jueves 28 de mayo. Lo que enfurece e indigna es que asumieron el 10 de diciembre de 2025. La cuenta es sencilla: estuvieron cobrando casi 6 meses de sueldos sin sesionar. Para ese día fue la convocatoria lanzada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara después de la conformación de todas las comisiones (son 47).

Por lo tanto, la del 28 de mayo fue la primera sesión ordinaria del año que apenas abrió sus recintos para las sesiones especiales de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria.

Entre los que presiden comisiones están en Asuntos Municipales: Avelino Zurro, de Pehuajó y en Relaciones Parlamentarias: Viviana Guzzo de Los Toldos. Ambos de la Cuarta sección Electoral.

Bolilla que corre

La Escuela de Educación Técnica n ° 2, ‘Mercedes Vázquez de Labbé, anunció la realización de la 14 ° edición de la Maratón Estudiantil ‘Raúl Pastori’, evento deportivo que forma parte de la propuesta educativa del establecimiento y que ha sabido sostener a lo largo de tantas ediciones la aceptación de la comunidad.

La cita será el martes 2 de junio, horario vespertino, partiendo desde Tomas Cosentino y Tucumán (frente a la Escuela), hacia avenida Mitre, ingresando al Parque General San Martín, antes de regresar a la Escuela. Para la apertura habrá animación de circo y música en vivo a cargo de Jessy Cuevas y sus alumnas para alentar a los corredores. También se implementará una colecta de alimentos no perecederos que serán destinados a familias e instituciones locales.

Bolilla que celebra

El quiroguense José Paradela se consagró campeón con su equipo, el Cruz Azul, uno de los más poderosos de México al vencer en la final a Pumas por 2 a 1 como visitante. En la ida, como local, habían empatado 0 a 0. El futbolista surgido en el Club Atlético Quiroga ya se había consagrado en Argentina con títulos en River Plate y se lo vio lucir en los festejos debajo de la camiseta de la ‘máquina cementera’ -como se llama al Cruz Azul- otra con el escudo del club de su pueblo. También estaba allí su propia familia acompañándolo en los festejos .

Bolilla que elimina

El gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, personas trasplantadas, en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer. La medida se oficializó el 26 de mayo pasado a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial. ¿Qué dice el texto?: “Se dispone dejar sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos. Sin embargo, según lo establece la resolución, la modificación no afecta el derecho a la gratuidad de los pasajes previsto en esas leyes, sino que las empresas de transporte estarán obligadas a seguir otorgándolos a los grupos mencionados.

Bolilla de observación

Los operativos de tránsito donde se retiran motos que no están en regla u otras cuyos propietarios carecen de la documentación reglamentaria, vienen siendo informados por la Secretaria de Seguridad y Tránsito. No erradican el problema de ruidos molestos y tránsito seguro, pero es una parte del complejo problema que es tratar de solucionarlo. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer (o por detener) en cuanto a la cantidad de moto vehículos que circulan directamente sin luces. Hay matices: hay quienes las tienen delante y no detrás. En otros casos es al revés y en otros decididamente en ninguno de los dos lugares. Será cuestión de poner el foco en esa cuestión: nunca tan acertado el término.

Párrafo aparte para los ciclistas que no poseen el muy popular ‘ojo de gato’ y cuya implementación reduciría los riesgos en el complicado tránsito nuevejuliense. El tránsito de 9 de Julio ha sido objeto de críticas desde hace años, que se miden en lustros, quizás décadas. Su arreglo, complejo, debe ser constante y abarcando la totalidad del mismo.

Bolilla de reflexión

¿Cuántos «Rodi» Battaglia hay en el país? El camionero de Berrotarán, en la provincia de Córdoba, una población de alrededor de 7500 habitantes hizo viral su enojo ante la exigencia municipal de hacer un curso para podar las dos plantas que tiene frente a su domicilio, tarea que el manifiesta venir realizando desde hace ya cinco años, sin curso ni instrucción previa. Y la furia de ‘Rodi’ es la furia de muchos y muchas ante la inacción de los responsables de distintas áreas municipales en cualquier lugar del país. Por favor léase de vuelta: ‘en cualquier lugar del país’.

La reflexión del hecho lleva a pensar en las incongruencias de lo que a veces se solicita en contraposición con los servicios que se brindan. Ello sin dejar de mencionar al intendente Rolvider «Roly» Santacroce, jefe comunal de la ciudad de Funes (Santa Fe, Argentina), quien solicitó una licencia al Concejo Deliberante para ausentarse durante 17 días y viajar a ver el Mundial. Santacroce argumentó el pedido de licencia en la necesidad de acompañar a la ‘Scaloneta’ junto a un grupo de amigos, con quienes mantiene la tradición de asistir a cada cita mundialista desde hace varios años. En fin, hay de todo en la viña del Señor.

Bolilla de humor

Roberto y Alicia son ambos pacientes en un hospital mental. Un día mientras caminaban cerca de la piscina del hospital, Roberto inesperadamente saltó a la piscina y cayó hasta el fondo donde permaneció sin moverse. Alicia rápidamente entró par salvarlo, nadó hasta el fondo y lo sacó. Cuando el director del hospital se enteró del acto heroico de Alicia ordenó que se le diera de alta del hospital, pues consideraba que ella ahora estaba mentalmente estable. El director le dijo a Alicia: “Alicia tengo dos noticias para vos, una buena y una mala. La buena es que ya te dimos de alta, al meterte en la piscina y haber salvado la vida de otro paciente has demostrado que eres capaz de responder razonablemente ante una crisis, por esto llegué a la conclusión de ya estás mentalmente sana y puedes abandonar el hospital; la mala noticia es que, Roberto, el paciente a quién salvaste la vida, se colgó en el baño con el cinturón de su bata, momentos después de que le salvaste la vida. Alicia, lo siento mucho, Roberto está muerto”.

Alicia muy sorprendida le contestó al director: “No se colgó él, lo colgué yo para que se secara”.