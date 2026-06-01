Colorido y multitudinario «Mayo Sinfónico»

Con un Salón Blanco Municipal colmado de espectadores, se llevó a cabo el sábado una nueva edición del ciclo “Mayo Sinfónico”. El evento, consolidado ya como una de las citas culturales más importantes de la agenda local, fue organizado de manera conjunta por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio y la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección del maestro Cristian Luzza.

La velada destacó por su gran despliegue artístico ysobre el escenario coincidieron la Orquesta 9 de Julio, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de Junín, músicos invitados de General Viamonte y un ensamble coral dirigido por Cristian Medina. El público respaldó la propuesta y el reconoció a los intérpretes.



Nacido en 2019 como un festival de música clásica propio de la ciudad, «Mayo Sinfónico» se diseñó con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre músicos y agrupaciones de distintas localidades de la región. Desde sus inicios, el ciclo ha servido como plataforma para orquestas, cuartetos y diversas formaciones musicales que han enriquecido su propuesta año tras año.

En esta oportunidad, el encuentro cobró un significado especial al coincidir con el décimo aniversario de la Orquesta 9 de Julio. La presentación sirvió para exhibir el crecimiento técnico y la madurez alcanzada por sus integrantes a lo largo de esta década de trayectoria. Con este concierto, el festival no solo celebra su continuidad, sino que reafirma su posición como un espacio clave para el desarrollo de la música académica en la región.