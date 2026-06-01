Hockey: Atlético y Bragado no se sacaron ventaja

En el marco de la sexta fecha de los torneos organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. Atlético 9 de Julio recibió a las delegaciones de Bragado Club en una serie de encuentros que destacaron por su alto nivel de fricción y su exigencia física. El día comenzó con una sonrisa para las dueñas de casa en la categoría Sub 14 «B». En un encuentro de carácter formativo y que no suma para la tabla de posiciones, las más jóvenes de Atlético mostraron una notable superioridad y se impusieron con un contundente 4 a 0.

Sin embargo, el panorama oficial comenzó con mayores complicaciones. En el partido de la categoría Sub 14, la visita sorprendió al ponerse en ventaja con dos goles tempranos en el primer cuarto. Tras el golpe inicial, la reacción local no se hizo esperar: Clara Romero descontó a los 23 minutos, mientras que Pilar Onel y Sara Tello dieron vuelta el marcador en el tercer período. Sofía Lugano selló el 4 a 2 definitivo, asegurando tres puntos clave que mantienen a Atlético en los puestos de vanguardia.

El plato fuerte de las categorías juveniles llegó con el duelo de la Sub 16, donde se enfrentaban el líder, Atlético, y su escolta, Bragado. Con el impulso del partido anterior, las «Millonarias» golpearon rápido a través de Josefina Miranda a los 3 minutos de juego. Inés Ibarra amplió la ventaja a los 33 minutos, consolidando un dominio que luego se transformó en resistencia. Pese al descuento de Bragado en el último cuarto, Atlético aguantó la presión, se llevó el triunfo por 2 a 1 y estiró su ventaja en la cima de la tabla, con el valor añadido de tener un partido menos disputado.

La contracara de la jornada se vivió en la categoría Sub 19. El equipo local, afectado por una problemática común en la región debido a la partida de jugadoras en edad universitaria, debió completar su plantilla con jugadoras de la Sub 16. A pesar del desgaste físico, Atlético logró ponerse en ventaja gracias a una anotación de Francisca Zúñiga Pírez en el tercer cuarto. No obstante, Bragado aprovechó el cansancio de la defensa rival en el tramo final y, con dos goles agónicos a los 55 y 58 minutos, revirtió el resultado para llevarse la victoria por 2 a 1.

El cierre de la fecha estuvo a cargo de la Primera División, en un partido que repitió la tendencia de dramatismo de los encuentros anteriores. El combinado local logró plasmar su mejor juego durante el segundo y tercer período, estableciendo una ventaja de dos goles anotados por Trinidad Iturralde e Inés Ibarra. Sin embargo, cuando el triunfo parecía sellado, Bragado Club reaccionó a tiempo y logró un agónico empate 2 a 2 en los minutos finales, repartiendo puntos en una tarde donde nadie regaló nada.