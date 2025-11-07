Gentile recibió a los medallistas de los Juegos Bonaerenses

Este mediodía, la Intendente María José Gentile Recibió en su despacho a los deportistas locales que obtuvieron medallas en la reciente final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. En un encuentro cordial, la mandataria se interiorizó sobre la participación de los atletas y equipos y les entregó presentes. Gentile destacó la representación «digna y respetuosa» del distrito, señalando que, más allá de los logros, lo importante fue que disfrutaran del evento.

Los deportistas y equipos distinguidos fueron:

Medalla de Oro (Newcom + 60): Alonso Sonia, Aramburu Cecilia, Canusso María Elena, Giménez Silvina, Amestoy Guillermo, De Pietro Claudio, Santos Miguel, Giusti José Luis, Chiesa Rubén, Galiano Oscar, Medoro Estela y Buono Raúl.

Medalla de Plata: Rocío González (Acuatlón), Rocío García (Natación PCD), Emanuel Zubiría (Tenis de mesa PCD) y el equipo de Cestoball 3×3.

Medalla de Bronce: Mía Moyano (Taekwondo) y Gonzalo Leal (Salto en alto).