Fred Machado: el empresario investigado por narcotráfico que fue vinculado a la campaña de Espert

El nombre de Alfredo Federico “Fred” Machado irrumpió en la escena política argentina luego de que se conociera su presunto vínculo con la campaña electoral de José Luis Espert en 2019. Según diversas fuentes judiciales y periodísticas, el empresario habría aportado 200.000 dólares, un avión privado y una camioneta para respaldar la candidatura presidencial del actual primer candidato a diputado por La Libertad Avanza.

Pero más allá de su conexión con la política local, Machado enfrenta acusaciones mucho más graves. Actualmente está detenido en Argentina a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, donde la justicia lo investiga por liderar una red internacional de narcotráfico, realizar estafas millonarias y lavar dinero a gran escala.

Un empresario en la mira de la DEA

Machado, de 53 años, es argentino pero tenía residencia en Estados Unidos, donde fundó la empresa South Aviation, con sede en Florida. Según los fiscales norteamericanos, utilizaba esta firma como fachada para operar una red que combinaba fraude, tráfico de drogas y movimientos financieros ilícitos. El modus operandi incluía la compra fraudulenta de aviones, el uso de registros falsos y el posterior traslado de las aeronaves a países como Colombia, Venezuela o México, desde donde se habrían realizado envíos de cocaína hacia territorio estadounidense.

En la causa, las autoridades lo vinculan con al menos dos grandes incautaciones: una de 1.556 kilos de cocaína hallados en un avión abandonado en México, y otra de 2,5 toneladas en un jet interceptado en Guatemala.

Estafas millonarias y fuga a la Argentina

Además del narcotráfico, Machado enfrenta cargos por defraudar a empresarios mediante compras simuladas de aviones privados. Las pérdidas estimadas por estas maniobras superarían los 250 millones de dólares, de acuerdo con documentos judiciales.

Su situación judicial se agravó en 2020, cuando fue detenido y luego liberado en Texas. Poco después se fugó a México y, en marzo de 2021, ingresó a la Argentina. En abril de ese mismo año fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén, en base a una alerta roja de Interpol.

Desde entonces, permanece detenido en la provincia de Río Negro, mientras la justicia argentina analiza el pedido de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos. La causa en el país fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), tras una solicitud de cooperación enviada por la Embajada estadounidense.

Vinculación política

El nombre de Machado resonó en el ámbito político argentino a raíz de un informe que lo señala como presunto aportante de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Aunque no hay una confirmación oficial de los aportes ni imputaciones formales contra Espert, el caso generó repercusiones públicas y puso bajo la lupa los mecanismos de financiamiento electoral.