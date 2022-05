Este sábado a las 21.30hs se presenta en la Posta casa cultural «La marca del agua»

Este espectáculo es la última producción del grupo local «Medias cucu teatro», y se encuentra realizando su segunda temporada. Tras una temporada exitosa en la ciudad, la obra se presentó en gira por la provincia y también en CABA.

Esta dirigida por Luna Cano fournier, escrita e interpretada por Gustavo Delfino y Baiana de pietro y su escenografía está realizada por la artista plástica Melisa Pavela.

Sinopsis: Una mujer pez busca un continente hundido. Un hombre sombra la acompaña. Una línea atraviesa sus vidas y se enreda en el árbol genealógico de los afectos, creciendo entre el barro y la lluvia.

Ella no puede salir. Él no puede entrar. Esta obra es metáfora, No es literal.

‌La reserva de entradas se realiza mediante las redes de la Posta casa cultural y al WhatsApp 2317-507259. Es una única función en nuestra ciudad ya que el espectáculo sigue de gira y las localidades son limitadas.