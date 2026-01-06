Escuelas Técnicas sin fondo

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional destinó en 2025 unos $37 mil millones a equipamiento, insumos y mantenimiento de escuelas técnicas y centros de formación. Aunque ese monto representó apenas el 10% de lo que establece la ley, su eliminación en el Presupuesto 2026 impactará en más de 3.800 instituciones y en la trayectoria educativa y laboral de millones de estudiantes, según datos oficiales y especialistas.

Este Fondo, que en 2025 destinó $37 mil millones, financió la compra de insumos, herramientas y mantenimiento en más de 3.800 instituciones de educación técnica en todo el país. Las escuelas técnicas, que albergan a más de 1,4 millones de estudiantes, se verán gravemente afectadas. En 2024, el 10% de los recursos previstos por ley fueron ejecutados, lo que refleja la caída sostenida del presupuesto para estas instituciones.

“El recorte impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas. Sin los insumos básicos, como herramientas y reactivos, las clases de carpintería, gasista o tornería no pueden seguir”, explica María Eugenia Gil, directora del Centro de Formación Profesional 404 de Avellaneda.

Carlos Rojas, exdirector de una escuela técnica, advierte que las provincias no tienen los recursos para suplir la falta de fondos federales. “Este recorte afectará la compra de materiales y equipos esenciales, y las consecuencias serán inmediatas”, dice.

Las escuelas técnicas han mostrado resultados superiores en las pruebas Aprender: el 40,4% de los estudiantes de este nivel alcanzaron niveles satisfactorios en Matemática, frente al 29,6% en las secundarias comunes. Sin embargo, la eliminación del Fondo comprometerá la calidad educativa y las oportunidades laborales de muchos jóvenes.