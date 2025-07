En alerta: Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios laborales contra las ART

Entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 juicios laborales en todo el país, y las estimaciones marcan que 2025 cerrará con un récord histórico de 130.000 demandas nuevas. Solo en mayo, 4.548 juicios se notificaron en PBA, acumulando 20.057 en los primeros cinco meses del año.

La situación genera un impacto directo en el empleo y los costos de las empresas, ya que la litigiosidad laboral representa 6,9 millones de salarios mínimos al año. Al valor actual del salario mínimo ($313.400 en junio de 2025), esta avalancha judicial golpea de lleno en la competitividad de las pymes y el mercado laboral formal.

Paradójicamente, el crecimiento de los juicios no responde a un aumento de accidentes laborales ni a un deterioro de las prestaciones. Desde su creación, el Sistema de Riesgos del Trabajo logró una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitó 4,7 millones de accidentes y bajó 39% la gravedad de los siniestros.

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) explican que el problema está en las pericias médicas judiciales infladas, que superan en promedio en 12,5 puntos los baremos oficiales, y en tasas de interés judicial desproporcionadas, que convierten cada juicio en un negocio financiero antes que en un reclamo genuino.

La ley que no se aplica y agrava el colapso en PBA

La Provincia de Buenos Aires, además, enfrenta un problema institucional propio. Como reveló Infocielo en su informe “Justicia sin revisión: la ley que no se aplica en el ámbito laboral”, desde hace años la Ley 15057, sancionada en 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal, estableció la obligación de que toda sentencia laboral sea revisada por una instancia superior antes de quedar firme. Sin embargo, en la práctica, este mecanismo de doble revisión —que rige en el resto de los fueros— no se implementa de forma efectiva.

Este vacío permite que fallos sin control adecuado alimenten la creciente litigiosidad, profundizando la crisis en una provincia que concentra 4 de cada 10 juicios laborales del país.

Preocupación sindical: juicios que destruyen empleo

El impacto no solo afecta a las aseguradoras y al sistema judicial. Desde el sindicalismo también hay señales de alerta. Como ya contó Infocielo, los gremios advierten que algunas sentencias desmedidas están generando quiebras de empresas y pérdida de puestos de trabajo formales.

“La judicialización descontrolada no solo no protege a los trabajadores, sino que atenta contra su fuente laboral y agrava la informalidad”, alertaron desde la central obrera.

Los números del colapso

Según los últimos datos oficiales:

Provincia de Buenos Aires: 50.861 juicios en los últimos 12 meses

CABA: 23.050

Santa Fe: 17.203

Resto del país: 35.586

Esto implica que el 40% de los juicios laborales contra ART en Argentina se tramitan en PBA.

El desafío a 30 años

A las puertas del 30° aniversario del Sistema de Riesgos del Trabajo, desde la UART insisten en que es indispensable ordenar el funcionamiento judicial en materia laboral, aplicar las leyes vigentes y terminar con incentivos perversos que sostienen una industria del juicio sin lógica.

Si no se corrige este rumbo —advierten—, la crisis en la Provincia de Buenos Aires se puede extender al resto del país, comprometiendo la sustentabilidad de un sistema que desde su creación salvó 19.000 vidas y protege a 10 millones de trabajadores registrados. (Infocielo)