El petróleo ruge, Argentina tiembla

Cada vez que Medio Oriente entra en combustión, el mundo financiero activa un reflejo automático: mirar el petróleo. Y detrás del petróleo, la inflación. Y detrás de la inflación, las tasas. El orden no es casual. Es la cadena de transmisión clásica de un shock geopolítico. Pero en la Argentina esa secuencia tiene una particularidad: el impacto no suele sentirse primero en la economía real, sino en el precio del riesgo.

La tensión actual vuelve a poner en el centro al Estrecho de Ormuz, el corredor por donde fluye cerca del 20% del crudo mundial. Cuando ese paso estratégico se vuelve incierto, el mercado descuenta lo peor: interrupciones de oferta, suba de precios y presiones inflacionarias globales. El petróleo ya reaccionó. Tocó niveles que no se veían desde hace dos años. El movimiento fue acompañado por el fortalecimiento del dólar y una migración hacia activos seguros. El clásico “flight to quality”. Nada novedoso en la mecánica. Lo relevante es la segunda derivada. Si el crudo se mantiene elevado, la inflación internacional podría desacelerar el proceso de baja de tasas de la Reserva Federal. Y cuando ésta demora recortes, el costo del dinero global se encarece. Ese es el punto donde la geopolítica empieza a transformarse en problema financiero para los emergentes.

Aquí es donde aparece la singularidad argentina. Un petróleo alto no es, en principio, una mala noticia. El desarrollo de Vaca Muerta cambió estructuralmente la matriz energética local. Hoy el país tiene mayor capacidad exportadora, mayor elasticidad de oferta y mejores condiciones para capturar precios internacionales favorables. Si el barril sube, pueden ingresar más dólares.

Pero el mercado no espera a que esos dólares entren. Reacciona antes.

Argentina es especialmente sensible a los cambios en las condiciones financieras globales. No por su estructura productiva, sino por su historia crediticia. Cuando el mundo reduce exposición al riesgo, el riesgo argentino se amplifica. El riesgo país funciona como amplificador de la incertidumbre externa.

El fenómeno es casi automático: sube la tensión global, se fortalecen los activos refugio, se retraen los flujos hacia emergentes y la prima de la deuda local se expande. El petróleo puede ayudar en el frente comercial, pero el frente financiero suele deteriorarse primero.

La discusión de fondo no es militar, sino macroeconómica. Si el conflicto se contiene y el flujo energético no se interrumpe de forma sostenida, el episodio podría quedar en una corrección pasajera de mercado. Pero si el crudo se instala en niveles cercanos a los 100 dólares, el mundo enfrentaría un clásico shock de oferta: más inflación y menor crecimiento. Un escenario incómodo para los bancos centrales y contractivo para los flujos hacia economías emergentes.

Ahí es donde la Argentina enfrenta su dilema estructural: puede beneficiarse por precio, pero sufrir por financiamiento.

Cuando el petróleo ruge, la economía global recalcula. Y cuando el mundo recalcula riesgo, la Argentina tiembla antes de que el primer barco cruce el Golfo. Porque en este país, la geopolítica no entra por el canal comercial, entra por el riesgo país.