El Mercado celebró el acuerdo con EEUU

Los acciones de la bolsa porteña volaron hasta 27,2% este viernes luego de que EEUU anunciara un amplio acuerdo comercial con la Argentina. Si bien la primera reacción del mercado estuvo lejos de la euforia, hacia el cierre de la jornada los avances se aceleraron: el S&P Merval saltó casi 4%, los papeles líderes avanzaron hasta 12,8% y los bonos en dólares treparon hasta 1,7%. A su vez, los ADRs escalan hasta 7% en las pantallas de Wall Street.

Argentina y EEUU anunciaron un acuerdo comercial, que incluye reducción de aranceles, eliminación de trabas para arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. Los especialistas y los sectores involucrados aún aguardan conocer la letra chica del entendimiento para procesar el impacto concreto que podría tener en la economía local.

Es así que el Merval avanzó 3,8% hasta los 2.992.808 puntos, mientras que en dólares trepó 3,2% a 2.011 puntos. De esta manera recuperó la caída previa, cuando el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional.

Los papeles que más ganancias registraron fueron los de Aluar (+12,8%), Transener (+9,2%), y Sociedad Comercial del Plata (+8,4%). Enel panel general, en tanto, las acciones de San Miguel descollaron, con un salto del 27,2%. El podio lo completaron Inversora Juramento (+19,9%); e Importadora y Exportadora Patagonia (+15,7%).

Los ADRs, en tanto, cotizan con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas por Grupo Supervielle (+5,2%), Edenor (+4,8%), e YPF (+4,9%).

Bonos y riesgo país

Por su parte, tanto los bonos soberanos avanzan hasta 1,6% encabezados por los Bonares, mientras que los Globales escalan hasta 1,2%.

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cotiza flat en torno a los 616 puntos básicos.

Acuerdo EEUU-Argentina y definiciones políticas

El denominado «Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión» se inscribe en una apuesta mucho más amplia de Donald Trump por la Argentina.

El acuerdo prevé nuevas preferencias arancelarias para exportaciones estadounidenses -medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, y otros bienes industriales- y la eliminación de aranceles en EEUU para ciertos recursos naturales e insumos farmacéuticos.

La Casa Blanca anticipó que tendrá en cuenta el impacto del acuerdo al aplicar la Sección 232, la normativa de seguridad nacional que en los últimos años afectó al acero y al aluminio.

En paralelo, Argentina eliminará licencias de importación, formalidades consulares y reducirá gradualmente la tasa estadística.

También aceptará productos que cumplan estándares técnicos estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales, con dos cambios clave:

Ingreso de vehículos estadounidenses bajo estándares federales de seguridad y emisiones.

Aceptación por parte de ANMAT de certificados de la FDA para fármacos y dispositivos médicos.

En las últimas semanas, EEUU acordó con la Argentina un swap de monedas por u$s20.000 (ya activado en un tramo), impulsó la posibilidad de financiamiento con bancos estadounidenses por otros u$s20.000 millones y llegó incluso a comprar pesos de manera directa para contener la sangría de divisas y apuntalar al gobierno Milei en la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esta semana, además, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación. (Ámbito Financiero)