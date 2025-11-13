El FMI y su apoyo con “reservas”

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene su respaldo político al gobierno de Javier Milei, el organismo dejó en claro que su paciencia tiene límites: le reclama a la Argentina que el régimen cambiario elegido sirva para fortalecer las reservas del Banco Central y, por primera vez desde la asunción del nuevo gobierno, puso en duda el cumplimiento de esa meta clave.

“Sobre las bandas cambiarias, la elección del régimen corresponde a las autoridades de cada país”, señaló la vocera del Fondo, Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa desde Washington. Sin embargo, enseguida aclaró que ese esquema “debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de garantizar un crecimiento sólido y sostenible”.

La advertencia llegó en un contexto de extrema fragilidad: las reservas netas del Banco Central rondan los 12.000 millones de dólares negativos, pese al alivio financiero que trajo el resultado electoral. Para cumplir con los pagos al propio Fondo, el Gobierno tuvo que recurrir al swap con el Tesoro de Estados Unidos y utilizar parte de esa línea para abonar los intereses por 850 millones de dólares la semana pasada, lo que llevó las reservas netas a un nuevo mínimo histórico.

Ante las consultas de la prensa, Kozack evitó confirmar si la Argentina alcanzará la meta de acumulación de divisas comprometida para diciembre. “Es prematuro comentar si el objetivo será cumplido”, respondió. Pero reconoció que el organismo pidió al equipo económico argentino “acelerar” los esfuerzos para engrosar las reservas. “En nuestras conversaciones, insistimos en la necesidad de reforzar la acumulación de dólares para gestionar mejor la volatilidad y fortalecer la confianza del mercado”, subrayó.

De acuerdo con estimaciones privadas, el Banco Central debería sumar alrededor de 9.000 millones de dólares en apenas seis semanas para no incumplir la meta, algo prácticamente imposible. Todo indica que el país volverá a pedir un waiver —una dispensa por incumplimiento parcial de los objetivos— para que la próxima revisión del programa pueda ser aprobada, como ya ocurrió en agosto pasado.

Pese al tono más exigente, el FMI volvió a destacar el rumbo general del nuevo gobierno. Elogió la moderación del traslado a precios tras la devaluación, la desaceleración de la inflación y las expectativas de crecimiento de 4,5 % para 2026. También valoró la baja en los índices oficiales de pobreza y las reformas estructurales en carpeta, tanto en materia tributaria como laboral.

“La mejora reciente de las condiciones de mercado ofrece una oportunidad para fortalecer las políticas macroeconómicas, consolidar la estabilidad y acelerar la acumulación de reservas”, sostuvo Kozack. Además, destacó la cooperación con Washington: “El apoyo financiero de Estados Unidos ha contribuido a estabilizar los mercados en Argentina y complementa el programa respaldado por el Fondo”.