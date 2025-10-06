El Financial Times cuestiona a Milei por el escándalo Espert y advierte sobre el desgaste político

El influyente diario británico vinculó la crisis del oficialismo con el caso del economista libertario y alertó por la incertidumbre financiera de cara a las elecciones legislativas.

El diario británico Financial Times publicó esta semana un artículo crítico sobre el presente político del presidente Javier Milei, centrado en las derivaciones del escándalo que involucra al diputado y ex candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Con el título “Las desgracias de Javier Milei se agravan por los vínculos de un aliado con un presunto narcotraficante”, el medio británico analizó el impacto que el caso puede tener sobre la ya compleja situación política del oficialismo, en medio de tensiones económicas, internas y externas.

En el primer párrafo, Financial Times advierte que “una nueva tormenta política estalló para el asediado gobierno de Javier Milei en Argentina, después de que uno de sus principales candidatos para las próximas elecciones admitiera haber recibido 200 mil dólares de un empresario investigado por tráfico de drogas”.

La referencia es al video publicado por Espert días atrás en sus redes sociales, donde confirmó haber recibido fondos de una firma vinculada a Machado, aunque los enmarcó como parte de un supuesto contrato de consultoría económica. A pesar de los intentos de defensa, el escándalo escaló y el propio Espert terminó renunciando a su candidatura.

“El caso se suma a una lista creciente de problemas para Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que busca ampliar la representación de su fuerza en el Congreso”, señala el artículo, en alusión a la fragilidad parlamentaria del oficialismo.

Según el medio británico, la situación también generó malestar interno: “Milei defendió a Espert esta semana, mientras medios locales publicaban detalles sobre sus vínculos con Machado, legisladores opositores pedían su remoción como presidente de la Comisión de Presupuesto, y ministros del propio Gobierno exigían explicaciones”.

El artículo también contextualiza el caso Espert en una serie de contratiempos recientes para el oficialismo, tanto en el frente político como económico. “El Gobierno de Milei entró en crisis el mes pasado tras una serie de derrotas legislativas que pusieron en duda el avance de su agenda de reformas de libre mercado, provocando una caída del peso y una venta masiva de bonos”, recuerda Financial Times.

En esa línea, menciona que la promesa de respaldo financiero por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, logró cierta calma en los mercados, aunque de forma transitoria. “Los activos argentinos han vuelto a caer en los últimos días, ante la falta de definiciones concretas por parte de Bessent, lo que reaviva las dudas entre los inversores”.

Aunque el escándalo Espert no es el único frente abierto para el Gobierno, su relevancia mediática y judicial, sumado a su proximidad con el presidente Milei, plantea un riesgo político directo en medio de una campaña que ya se perfila cuesta arriba para La Libertad Avanza.