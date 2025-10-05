El dólar en alza tras el regreso del cepo cambiario

El dólar oficial cerró este viernes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización del Banco Nación, sin variación respecto del jueves. No obstante, acumuló una suba del 7,4% en los últimos cinco días, impulsado por la reimplantación del cepo cambiario, anunciada a comienzos de semana por el Gobierno nacional.En el promedio de los bancos, el tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,28, mientras que algunas entidades llegaron a ofrecerlo hasta $1.470 para la venta.

El lunes, el mercado cambiario reaccionó a las nuevas disposiciones oficiales, que establecieron que quienes operen con dólar oficial no podrán acceder a los dólares financieros durante los 90 días posteriores a la compra. El objetivo de la medida, según voceros oficiales, es limitar la especulación cambiaria y dar mayor previsibilidad al sistema.

En paralelo, el martes las billeteras virtuales dejaron de ofrecer la posibilidad de comprar dólar oficial. Si bien el Banco Central aclaró que no hubo cambios normativos, fuentes del sector atribuyen esta modificación a ajustes operativos derivados del cepo, y a una mayor prudencia por parte de las fintech.

El dólar blue —que opera en el mercado informal— se negoció este viernes a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada, pero aún dentro de una banda similar a la del tipo de cambio oficial. En el segmento mayorista, la divisa se mantuvo estable en $1.424,50, mientras que el techo de la banda de flotación establecida por el Banco Central se ubicaba en $1.482,19. En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cayó un 0,1% hasta $1.498,90, y el dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió un 0,9% para ubicarse en $1.534,15.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$42.231 millones, sin variaciones significativas respecto de los días previos. La autoridad monetaria continúa interviniendo en el mercado para mantener cierto control sobre el ritmo de depreciación y contener la volatilidad.