El Club Atlético saluda a sus representantes en las finales de los Juegos Deportivos Bonaerenses

Una importante delegación del Club Atlético estará presente en las finales de los Juegos Deportivos Bonaerenses, al haber superado la fase local clasificando al ganar sus partidos en hockey femenino categorías Sub 14 y Sub 19 y fue único participante en Sub 16; y en masculino, ganó en Sub 14 y fue único en Sub 16; en basquetbol 3 x 3 fue único participante en las tres categorías femeninas y las tres masculinas; también único en golf; y en beach vóley hubo diez equipos inscriptos, terminando primeros los tres de Atlético, clasificando el ganador.

Y en la etapa regional, en golf fue ganadora Carola Stickar, en categoría Albatros en las finales disputadas en Lincoln; en hockey femenino, en Chacabuco clasificó en Sub 14; en hockey masculino clasificaron en Sub 14 y en Sub 16; y en basquet 3 x 3, clasificó ganando en Junín. En beach vóley perdió en la final con Junín.

DELEGACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO

En hockey femenino, Sub 14: Julieta Manzoni, Isabella D’Elía, Mora Sasso, Belén Gavaldá, Sara Silvera, Nina Villa, Renata Lugones, Camila Simonelli, Violeta Torcasso, Helena Di Florio, Francisca Zúñiga Pírez, Maite Portal, Leonella Domínguez, Lucía Más, Lucía Maidana, Inés Ibarra. D.T. Pupi Rossi.

En Hockey masculino Sub 14: Jerónimo Castelli, Esteban Cali, Tiago Rossi, Valentino Calabró, Francesco Milocco, Franco Tarantino, Gaspar Nowak, Valentino Sabbatini, Joaquín Lisazo, Paulino Grecco, Jano Petracaro, Valentino Andreu, Vito Pinciroli, Bautista Leunda, D.T. Romina Del Río

En Hockey masculino Sub 16: Juan Francisco Alzúa, Joaquín Menón, Genaro Merlo, Atila Gaviña Mulcahy, Fermín Torcasso, Pedro Givetti, Joaquín Leal Galvani, Juan Sebastián Gavaldá, Lautaro Gabriel Araujo, Juan Francisco Vanina y Sebastián Delgado. D.T. Emiliano Menón. Asistentes técnicos de los 3: Antonella Brance y Valentín Alvarez.

En patinaje artístico, categoría 3ª B, Sub 14, Alfonsina Legone y en 2ª B, Sub 16, Emilia Marsiglieni. DT Daniela Tolosa

En golf, categoría Albatros, Carola Stickar, Ac. Federico Stickar

Y en basquetbol 3 x 3; Catalina García, Lola Meoli y Angelina Puntieri. DT Gonzalo Ledesma

El Club Atlético los saluda y les desea que les vaya muy bien en Mar del Plata.

