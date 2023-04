El Club Atlético jugó con Rivadavia de Lincoln en la 4ª fecha del torneo de Hockey

Se disputó el sábado pasado la cuarta fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, recibiendo el Club Atlético la visita de Rivadavia, de Lincoln, con muy buenas actuaciones, especialmente Sub 16 y Sub 19, que obtuvieron abultadas victorias, con planteos netamente ofensivos y varias actuaciones individuales destacadas: Sub 16 ganó 7 a 1, con goles de Miranda Ippoliti, Renata Lugones, Lucía Más, Isabella Gaillard Fonseca, Eugenia Vanina, Josefina Navello y Emma González Bracco; y en Sub 19 se impuso 6 a 1, también con goles muy repartidos: Catalina Bracco, Belén Buffoni, Ana Vanina, Martina Delgado, Guillermina Gómez y Pilar Hurtado.

En cuanto a Sub 14, formado por varias jugadoras que debutan en la competición, todavía les está faltando experiencia, por eso tuvieron un partido parejo, pero perdieron 3 a 2, con goles de Camila Simonelli y de Inés Ibarra. Y por último, la primera división tuvo un difícil rival y también hubo paridad, pero con gol de Trini Iturralde en el segundo cuarto, Atlético su mantener la ventaja para ganar 1 a 0 y mantenerse invicto en las cuatro primeras fechas.

El sábado 15, Atlético viaja a 25 de Mayo para enfrentar al 25 Hockey Club.