El caso Espert y la implosión del experimento Milei

El escándalo que envuelve a José Luis Espert no solo expone las debilidades del armado oficialista, sino que desnuda el colapso interno de un experimento político que prometía “refundar la Argentina” y hoy se sostiene a duras penas en un entramado de ajuste, alianzas rotas y un pedido de auxilio internacional cada vez más desesperado.

Hace apenas cinco meses, Javier Milei le decía «llorón» a Mauricio Macri y promovía que le hicieran bullying. Hoy, publicita cada encuentro con el ex presidente como si fuera una salvación. No es que haya cambiado de parecer: es que está cayendo, rápido y sin red. Para Macri, asociarse con un gobierno en picada no es rentable. Y la escena se repite en toda la coalición liberal que impulsó la llegada de Milei al poder. Tras ocho años, la derecha volvió a desaprovechar su oportunidad histórica.

De Espert a la DEA: el círculo se cierra

El caso Espert marca un punto de inflexión. Financiado por Fred Machado, empresario con vínculos comprobados al narcotráfico internacional, Espert no solo quedó fuera de juego político: arrastra con él a buena parte del andamiaje institucional que Milei buscaba consolidar.

La investigación de Sebastián Lacunza (DiarioAR) y Claudio Mardones (Perfil), junto a las denuncias de Juan Grabois y Rodolfo Tailhade, confirmaron lo que en algunos círculos ya se sabía: Espert fue promovido como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires pese a sus vínculos con redes de financiamiento opaco. No fue un error, fue una apuesta. Y ahora el gobierno paga las consecuencias.

A días de una sesión clave en el Congreso —donde la oposición buscará remover a Espert de la comisión de Presupuesto—, el oficialismo enfrenta no solo una crisis política, sino un problema estratégico: su vínculo con Estados Unidos, basado casi exclusivamente en la figura de Donald Trump, está hoy condicionado por investigaciones federales en Texas, uno de los estados más republicanos del país.

La situación es aún más delicada si se considera que la DEA ha retomado protagonismo en América Latina y, según expertos, sospecha que Machado actuó como fachada para que grupos narco intentaran ganar influencia política en toda la región. El caso Spagnuolo, los escándalos del Libragate y ahora Espert, desnudan la lógica amateur del poder libertario: recaudar sin pactar con las estructuras que realmente deciden.

Aislado en el mundo, enredado en casa

Milei insiste en apostar todo a Trump. Aun cuando China renovó el swap de monedas que mantiene a flote las reservas del Banco Central, el presidente decidió cortar relaciones con Beijing y se encomendó a una estrategia “noventista” de alineamiento total con Washington. Sin embargo, en el corazón del poder norteamericano, la confianza no es incondicional.

Un informe reciente de Foreign Affairs advierte que el intento de frenar a China fracasó y que Estados Unidos debe abandonar el modelo de presión para concentrarse en inversión real. En ese contexto, Argentina —lejos de sumarse a la disputa con inteligencia— parece haber quedado fuera del tablero.

Gerardo Werthein, embajador argentino en EE.UU., no ha tenido contacto oficial con autoridades chinas en casi un año. La desconexión estratégica es evidente. Aún así, desde Beijing afirman que Milei es “una circunstancia” y que el vínculo bilateral, con décadas de consolidación, sobrevivirá a este experimento.

Crisis económica, desilusión generacional

El gobierno llega a las elecciones del 26 de octubre en un estado de profunda vulnerabilidad. La combinación de ajuste extremo, caída del consumo, aumento del endeudamiento privado y pérdida de empleo entre jóvenes genera una fractura social que ya se refleja en las encuestas y en la calle.

Un informe del Banco Provincia revela que entre diciembre de 2023 y junio de 2025, la cantidad de personas endeudadas creció de 10 a 12,6 millones, y el monto promedio de deuda subió un 60%. El salario mínimo cayó en términos reales, y las jubilaciones se desplomaron un 25%. La franja etaria más golpeada es la de los jóvenes entre 16 y 24 años, con una caída del 6,6% del empleo en el último año. En contraste, crece el trabajo entre mayores de 60, empujados por jubilaciones insuficientes.

El panorama empresarial también se deteriora: empresas como Diagnóstico Maipú y Telefé cambiaron de manos, mientras que fábricas como Bed Time y Ilva comenzaron despidos masivos en el conurbano bonaerense.

El regreso del peronismo y la tregua interna

En este escenario, el peronismo emerge como opción para sectores del establishment que hasta hace poco celebraban la gestión de Milei. Eduardo Constantini elogia a Axel Kicillof; Javier Madanes recibe a gobernadores del bloque “Provincias Unidas”. Y Cristina Fernández, que mantiene perfil bajo, sostiene reuniones sin fotos con el gobernador bonaerense. En privado, la ex presidenta admite que Kicillof tenía razón: la elección no se provincializó. El voto es nacional, y el rechazo a Milei en la provincia más grande del país puede ser decisivo.

Cristina no imagina un final abrupto para el presidente, pero tampoco ve margen para una recuperación. Sabe que Trump no dejará caer fácilmente a un aliado en el Atlántico Sur, pero también que la política tiene tiempos que ni Washington puede controlar.

El síntoma, no la causa

Milei no es un accidente. Es el síntoma de una decadencia estructural. Pero su aventura personalista y desbordada puede arrastrar a toda una generación política a la deslegitimación total. El caso Espert, más allá del escándalo, es solo la punta del iceberg: muestra cómo las fronteras entre negocios turbios, financiamiento electoral y geopolítica ya no están claras.

Lo que está en juego el 26 de octubre no es solo una elección, sino la viabilidad de un proyecto político que nació con promesas de cambio radical y termina bajo sospecha de connivencia con el narco, aislamiento diplomático y colapso económico.