Dos de cada diez empleados bonaerenses no saben que existe la licencia por paternidad

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó en la Cámara de Diputados provincial una encuesta que arrojó que dos de cada diez empleados varones en relación de dependencia en el ámbito bonaerense, tanto en el sector público como en el privado, no saben si existe o no una licencia por paternidad en su actual trabajo.

La encuesta, denominada “Los cuidados en el ámbito laboral”, estuvo dirigida a personas de género masculino de 18 años o más, ocupadas en relación de dependencia, ya sea en el ámbito público o privado, residentes en el territorio bonaerense. El estudio se llevó a cabo en forma online y a través de las 57 delegaciones de la Defensoría en la Provincia, entre junio y agosto del año pasado.

De esta manera, entre los datos más relevantes se destacan los que refieren al grado de conocimiento sobre las características de las licencias y su uso: tres de cada diez trabajadores desconocen la duración de la licencia por paternidad, y dos de cada diez de los encuestados padres señala que no se tomó la licencia por paternidad aun correspondiéndole.

Asimismo, el 20,7%de los encuestados no sabe si existe o no el reintegro por guardería en su lugar de trabajo, y dos de cada diez empleados desconocen si tienen o no el derecho a la licencia para cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente.

Otro de los apartados de la encuesta hace mención a los comentarios despectivos que sufrieron quienes han hecho uso de las licencias. El 21,8% de los trabajadores recibió cuestionamientos en primera persona.

En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, señaló “la distribución equitativa de las tareas de cuidado entre todas las personas es una condición fundamental para la consolidación de una sociedad más justa, para lo cual resulta indispensable un involucramiento activo por parte de los varones”. “Como sociedad, debemos avanzar en una distribución de las tareas de cuidado más justa, que reduzca las brechas de género, para lo cual es necesario construir masculinidades comprometidas con estas tareas”, completó. (InfoGEI) Mg

