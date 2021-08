Don Félix Silva, el productor Correntino que donó sus tierras al INTA

(Por Mónica Gómez)

El orgullo por su tierra es lo que el correntino lleva como estandarte a cada rincón del mundo donde camine. Así es que, la historia misma cuenta, cómo ese suelo fue cuna de ilustres referentes que promulgaban las tradiciones de su provincia, su encanto y las hazañas de su gente con tradición de campo. La cultura es el símbolo del sentir correntino que forja raíces a base de una sociedad luchadora la cual evoluciona sin perder su esencia. El que conoce la provincia se enamora, el que la lleva en la sangre, por más lejos que se encuentre, siempre la añora. Haciendo honor a la famosa frase “Corrientes tiene payé” es como el correntino sale en busca de su destino dejando impresa su huella, en ese suelo encantado.

Esta no es la historia de un altruista que realizó la donación de sus bienes, es la de un hombre que sufrió el desarraigo padeciéndolo desde muy joven y que lo único que desea es que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de permanecer en esas tierras, contando con las posibilidades de progreso hallándolas en sus lugares de origen. Sueña con un futuro de productores prósperos en vista a que ese crecimiento, sea un resultado volcado a la comunidad y confía en las instituciones que marcan ese desarrollo productivo, por el trabajo en conjunto a lo largo de estos años. Se siente agradecido y es por esa razón que junto a Fredelinda Nuñez, su esposa, al no tener herederos directos, tomaron la decisión de ceder sus tierras al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Don Silva me atendió el día viernes por la tarde, después de tres intentos fallidos logré escucharlo y desde ese momento la charla fue un deleite. El hombre de 79 años, orgullosamente correntino, muy respetuoso y de un humor de esos que te invitan a entrar en confianza enseguida, me contó sin timidez de sus experiencias de vida. Desde muy joven anduvo por el país trabajando, se casó hace 44 años y gracias al acompañamiento mutuo es como se puede sobrellevar toda una vida en el campo, con humor y en presencia de una admiración a su esposa, desliza un pícaro comentario de los años transitados “hace bastante que me aguanta”. Vive en un Paraje Rural donde el vecino más próximo lo tiene a 4 kms y se define como un hombre tranquilo sin afinidad por la ciudad, “cada vez que voy, quiero volver enseguida”, dice. Desde la década del 90 se inició con muy poca experiencia en la ganadería, el conocimiento de los ingenieros agrónomos que se acercaron a los campos de la zona con experiencias de trabajo, fue el impulso para no decaer en la labor, es un mundo que lo apasiona y que, hasta el día de hoy, lo sigue motivando al trabajo diario.

El productor oriundo de Lomas de Vallejos no se olvida de nombrar a muchos técnicos que ya no están y cuenta cómo el trabajo en conjunto forjó una gran amistad que los unía apuntando al futuro de la producción agropecuaria. “El acompañamiento de todos los de INTA, desde hace muchos años, provocó un cambio en la producción donde las mejoras y el fortalecimiento del desarrollo local se sintió. Tenemos todo para producir” me dice, haciendo énfasis en el accionar de los técnicos, que con gran voluntad se acercan al productor con medidas, proyectos, herramientas y tecnologías.

El gesto de este pequeño productor se reconoce como valioso, indudablemente con un fin totalmente solidario hacia sus vecinos productores, más allá de que la institución sea la encargada de recibirlo formalmente, fue la manera de brindar su apoyo a quienes lo hicieron con él. Los documentos de la donación del total de sus bienes están a nombre de la Cooperadora del INTA Corrientes, y son un total de 508 hectáreas a la que Silva se refirió como “una pequeña propiedad que les deja con el deseo de un cambio positivo en su comunidad”.

Alejandro Kraemer es el ingeniero agrónomo que se desempeña como Coordinador Territorial de Extensión del INTA en Corrientes y es uno de los que acompañó a Silva en todo este proceso de donación. Tuve oportunidad de charlar con él e hizo referencia de la gran responsabilidad que esta actitud conlleva para la institución y en particular para los que se han brindado para cumplir con las expectativas de Felix y su esposa. Alejandro me comenta con qué satisfacción y alegría recibieron esta noticia los productores vecinos, debido a que este gran gesto traerá un efecto favorable para el desarrollo de nuevas prácticas en la zona. Reconocieron también este gran gesto y destacó que la insistencia por la donación fue del mismo Silva “Al principio lo tomé como un comentario y pasado 6 meses volvió a preguntar”. Hacer valer su deseo principal, es una tarea a futuro y cuidar de que las tierras lleguen a un fin educativo, experimental y de usufructo local, son premisas que, como correntino, tiene como meta a seguir. “Este es un reconocimiento a nuestra tarea” también reconoce responsabilidad de esta tarea y el compromiso de hacer cumplir el pedido. Como Felix mismo me había comentado, hay un veedor a cargo por otra parte hay un grupo de buena gente que desde hace mucho tiempo viene trabajando codo a codo para llevar adelante una producción que impulsa el desarrollo local, provincial y en efecto al país.

Como escribí al principio, esta, es la historia de un hombre de campo, con sueños de futuro para su Corrientes querido.