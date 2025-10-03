Documentos judiciales en EE.UU. y Argentina vinculan a Espert con el empresario Fred Machado

Un registro del Bank of America confirma una transferencia por 200 mil dólares a nombre del diputado, mientras la Justicia Federal detectó 35 vuelos realizados en aviones del empresario investigado por narcotráfico.

Una planilla bancaria obtenida por la justicia estadounidense y cotejada con archivos judiciales en Texas confirmó una transferencia de 200 mil dólares a nombre del diputado José Luis Espert, enviada por una empresa vinculada a Federico «Fred» Machado, un empresario argentino con pedido de extradición en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y delitos ligados al narcotráfico.

El documento —una planilla oficial del Bank of America— fue incorporado como prueba en una causa judicial tramitada en Texas en el marco del juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado, condenada en 2023. La transferencia corresponde al 22 de enero de 2020, es decir, antes de que se conociera públicamente la situación judicial del empresario.

En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibió un informe elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que confirma que Espert realizó 35 vuelos durante 2019 en aeronaves pertenecientes a Machado, en plena campaña presidencial. Según la investigación, en al menos cinco de esos vuelos, el actual diputado nacional de La Libertad Avanza viajó acompañado por el propio empresario.

La matrícula N28FM, correspondiente al avión utilizado en esos traslados, también figura en los documentos analizados. La aeronave fue utilizada en distintas ocasiones durante la campaña en la que Espert se postuló como candidato presidencial.

La revelación refuerza la denuncia que presentó el dirigente social Juan Grabois ante la Justicia Federal de San Isidro, al incorporar como prueba los registros bancarios y los movimientos aéreos del legislador libertario. Hasta el momento, Espert solo había admitido un viaje en avión a Viedma para presentar su libro y desestimó el resto de las acusaciones, señalando que se trataba de “un papelito trucho de contabilidad paralela”.

Sin embargo, la documentación del Bank of America —obtenida en bases oficiales de EE.UU.— contradice esa versión y detalla el recorrido del dinero hasta su destino final. La evidencia, además, coincide con registros judiciales accesibles públicamente en el Estado de Texas y fue también citada por el diario La Nación en su cobertura del caso.

A pesar de las revelaciones, el gobierno nacional mantiene a Espert como cabeza de lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dentro de La Libertad Avanza, sin modificaciones ni aclaraciones públicas sobre la situación judicial del legislador.