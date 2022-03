 Diferencias Salariales: ¿Estoy cobrando lo que corresponde?

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

Cuando hablamos de diferencias salariales nos referimos a los casos en que el trabajador NO recibe por parte de su empleador los aumentos decretados por el gobierno o por los distintos acuerdos sindicales según la actividad laboral que realiza, o no cobra rubros que le corresponden de acuerdo a lo trabajado (horas extras, presentismo, entre otros). Recordemos que una de las obligaciones fundamentales del empleador es abonar mensualmente al trabajador la totalidad de las percepciones económicas. El salario tiene carácter alimentario y no puede ser motivo de modificación, debe ser puntual y no se puede excusar la falta de pago por razón alguna.

Hablar de salario en el ámbito laboral nunca es un tema sencillo, máxime en una situación económica como la que se atraviesa en la actualidad, pero debemos saber que para que no se vulneren nuestros derechos, debemos controlar cuánto estamos cobrando y si eso se condice con la escala acorde al trabajo realizado. A esto se agrega si se están haciendo los aportes correspondientes a la seguridad social y otros que corresponden conforme la ley en cada caso.

Para realizar el control se puede ver el recibo de sueldo en el cual figura el detalle de lo abonado y compararlo con las escalas correspondientes a la actividad laboral que realizas y los acuerdos que en ella existen en cuanto a aumentos y demás, que en general se encuentran disponibles y de fácil acceso, incluso buscándolas en internet.

Pero como sabemos el ámbito laboral también es un lugar donde se habla entre los colegas y suelen surgir en la conversación comentarios del tipo “¿cuántos cobraste este mes?” o “¿te pagaron el aumento?”, y esto muchas veces lleva a malos entendidos, asique nuestra recomendación es que en caso de duda te asesores ya sea en el ámbito del ministerio de trabajo, la oficina de recursos humanos de tu trabajo o con un profesional para corroborar que se esté cumpliendo con todo lo que corresponde. Siempre tener presente que la ley protege al trabajador en las situaciones en que no se cumple con esta obligación y que con asesoramiento podes resolver el problema y evitar complicaciones mayores.