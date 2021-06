Dentro de tu mente: El autosabotaje

(Por Lic. Magdalena Maineri)

El autosabotaje y todas aquellas conductas que están relacionadas con él, son actos inconscientes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas, sea del tipo que sea.

El objetivo del autosabotaje es mantener a la persona dentro de su zona de confort, dentro de la cual todo es fácil, o al menos, previsible. Donde no existan cambios bruscos que expongan a tener un desequilibrio.

Es también un tipo de mecanismo de defensa inconsciente a través del cual la persona intenta evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas.

¿Qué tipos de autosabotaje existen? Si bien podemos enumerar miles de ejemplos, los más relevantes pueden ser: no pedir o aceptar ayuda, establecer expectativas poco realistas para uno mismo, no reconocer los malos hábitos, aislarte, apuntar al perfeccionismo, no tener organizados los tiempos, buscar excusas, e incluso no establecer límites.

En estos casos, la persona se considera inferior a lo que realmente es, siente o aspira. En otras palabras, podríamos decir, que somos nuestro propio enemigo, ya que auto limita el comportamiento en base a lo que “puede/podría” llegar a hacer o lograr.

¿Qué se tiene como resultado cuando nos autosaboteamos? Además de bajar nuestro autoestima en cada acción, no deja arriesgarnos a nuevas oportunidades o proyectos, no deja la posibilidad de aprender (ya que la mejor manera de aprender, es a partir de nuestros errores), donde se es incapaz de conocer nuevas experiencias o situaciones.

Es por eso, que es fundamental rodearse de buenos vínculos, que puedan apoyar y sostener en las situaciones que vean “peligrosas” y apuntalar a recibir ayuda.

A veces, uno mismo, no puede mirar más allá. Por lo que la ayuda de otra persona, es lo que puede llegar a salvarnos de seguir siempre en la misma realidad y buscar un poco más lejos nuestros proyectos.

Lo desconocido no siempre es malo. Muchas veces, es necesario informarnos e indagar lo diferente, para luego de eso, poder decir si nos sentimos o no identificados.

