Debut triunfal del Rugby del Club Atlético en su nueva cancha

El sábado pasado tuvo lugar en el predio anexo del Club Atlético, una jornada de Rugby muy trascendente, por su significado, porque se produjo el debut oficial del equipo en la nueva cancha recientemente inaugurada, jugando después de tantos años por fin en cancha propia; además, al lado se jugaba al mismo tiempo Hockey y Golf, provocando un gran movimiento de personas y de vehículos.

También debe destacarse la espectacular actuación del equipo del Club Atlético, en una nueva fecha del Torneo de la UROBA, que se impuso al del Club Yaguá Pitá, de la ciudad de Rojas, por 69 a 5, tanteador que indica la excelente labor del conjunto local, que desde el comienzo del partido mostró su superioridad en todos los sectores, con una tarea muy especial de Franco Zubieta, autor de 34 puntos, como siempre muy efectivo en las conversiones.

Además, cuentan con la cancha N° 2, en la que se está instalando la iluminación, que permitirá ampliar los horarios de entrenamientos y las categorías, de las competitivas masculinas y femenina, de Infantiles kínder y de veteranos.

El equipo ganador estuvo integrado por J.A. Flores, 1 try; M. Klasowski; G. Maya; G. Berastegui; J. Dorsi; C.A. Marín; V. Bordone 1 try; C.I. Longarini; J.I. Carabio; C.I. Dorrego; T. Tabarez; F. Zubieta 3 tries, 8 conversiones y 1 penal; J. Moreno; A. Zubieta; G. Núñez 1 try; J.N. Medrano 1 try; J. Gentile 1 try; M. Mingote 1 try; Piñero 1 try; y A. Librandi. D.T. Pancho Miglierina.

