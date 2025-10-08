Cositorto dijo que puso 32.500 dólares para la campaña de Santilli

El empresario condenado por estafa afirmó que hizo un aporte por ese monto cuando el hoy candidato a diputado nacional de LLA se postulaba al mismo cargo, pero por el PRO.

“No tengo ningún problema con Santilli. Lo que me molesta es que ahora salen a negarme”, dijo el empresario preso por estafa Leonardo Cositorto, luego de afirmar que aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en su campaña como candidato (por el PRO) a diputado nacional, cargo al que logró acceder y que ahora busca revalidar a través de La Libertad Avanza (LLA).

“Yo no soy Fred Machado. Me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, abundó Cositorto, que cumple una condena por estafa por haber fundado y comandado el emprendimiento Generación Zoe, con las características de un esquema Ponzi.

El usuario de X (antes Twitter) conocido como Juan Doe, que ahora ocupa un cargo en el gobierno de Javier Milei y cuyo nombre real es Juan Carreira, había dicho en 2022 que Cositorto “puso guita” en la campaña de Santilli de 2021 y se había preguntado si ese dinero era el de las personas estafadas por Generación Zoe.

“¿Cositorto puso guita de los ‘inversores’ de Zoe en la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires?”, publicó Carreira en aquel momento.

El “Colo” Santilli salió a negar el aporte, calificando a la afirmación como una “burda operación”.

“No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”, dijo entonces el diputado, que estaba en una vereda separada de la de LLA y era atacado por militantes y trolls libertarios.

Pero Cositorto insiste en que él puso U$S 32.500 para esa campaña. “Aporté para Milei también”, añadió. (La Tecla)