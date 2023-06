Consumo vs. SALUD

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

El viejo y nuevo “potenciado” sistema de consumo está invadiendo diariamente nuestras vidas, desde lo específicamente puntual hasta detalles insignificantes que pasan por nuestros sistemas y subliminalmente afectan nuestro accionar.

Los medios de comunicación, auditivos, visuales, como la tv o carteles publicitarios o imágenes circulando, tecnológicos, en todas sus variantes de aplicaciones, etc. etc., juegan un papel fundamental en nuestra psiquis y sociedad de consumo.

Todo está diagramado para tener más, lo último, estar a la moda, el mejor celular, tv, automóvil, el confort “aparente” está al alcance de nuestra mano, todo es posible, sin movernos de nuestra casa, simplemente oprimiendo un botón.

El sistema nos quiere enfermos!! El negocio es perfecto. Cuando la sociedad la manejan unos pocos y se llenan de dinero, el resto lucha por sobrevivir.

Aumentan considerablemente el consumo de medicamentos, estupefacientes, circulación de armas, la inseguridad, la educación entre las cuerdas….con todas estas variables el desorden es completo. Solo unos pocos lo disfrutan.

Imaginate una sociedad SANA, de apreciar y disfrutar la naturaleza, el aire libre, realizar ejercicio físico de manera permanente, donde lo importante es LA SALUD y no lo que tenes material. Imaginate una ciudad sin enfermos, sin tanta gente obesa, sin tantos autos, medios de comunicación partidarios, valorando la vida, las relaciones personales, el diálogo, el deporte, alimentándose sano, volviendo a las huertas, a la familia, a MOVERSE para sentirse vivo.

Una sociedad sana es una muerte lenta para la economía mundial. No compra autos, no saca créditos, no saca seguros, no provoca accidentes, no paga estacionamiento, no tiene que hacer service, no utiliza tantas rutas…el sistema de salud no estaría colapsado, los hospitales y centro de salud solo atenderían urgencias, los médicos solamente para lo necesario, disminuirían notablemente el consumo de medicamentos, no existirían tantos problemas de obesidad infantil, dificultades dentales por mala alimentación…

La lucha es diaria, no te dejes invadir, podes hacerlo y vivir pleno y sano sin tanto consumo. Solo lo necesario y lo que hace feliz.

La mochila debe ser liviana para poder disfrutar el viaje que es la vida.

La actividad física no te asegura una vida eterna, o una larga vida…pero si lo que toque vivir, de la mejor manera.

La actividad física, el ejercicio, SIEMPRE es una buena elección.