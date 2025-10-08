Condenaron a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Sabag Montiel y a Uliarte por el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Él recibió 10 años y ella 8. Carrizo fue absuelto tras tres años detenido.

Los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6 condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, tras encontrarlos culpables del intento de homicidio a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, Nicolás Carrizo, señalado como el líder del grupo conocido como “los copitos”, fue absuelto.

Otras condenas

El tribunal sumó a Sabag Montiel 4 años adicionales por el delito de tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, mientras que a Uliarte le agregaron dos meses más por uso de una credencial de discapacidad falsa.

Antes de escuchar el veredicto, Sabag Montiel declaró que “la causa estuvo armada” y apuntó contra su exabogado Gastón Marano, a quien acusó de haber “plantado el arma”. También sostuvo que todo fue “una estrategia política” y mencionó los casos Nisman y Milman.

El fallo y las reacciones

Durante la audiencia, la jueza Sabrina Namer interrumpió al acusado para pedirle que se limitara a los hechos imputados. La defensa del ciudadano brasileño había solicitado que fuera declarado inimputable, al igual que los abogados de Uliarte, quien decidió no hablar.

Por su parte, Carrizo expresó su indignación tras ser absuelto: “Estuve tres años detenido. Nadie me va a devolver ese tiempo”, dijo ante el tribunal.

El 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó un arma y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su expareja, se encontraba en la misma zona. (Diario Popular)