3 Oct 2025
25.5 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Comienza la segunda fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Este viernes se pone en marcha la segunda fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con San Agustín recibiendo a Atlético 9 de Julio desde las 20:30 hs. El sábado y domingo se jugarán los partidos restantes.

Este viernes San Agustín y Atlético, que vienen de perder en la primera fecha, se quieren recuperar para sumar los primeros puntos del campeonato.

El sábado la fecha seguirá con San Martín recibiendo a French desde las 16 hs. El Santo llega tras ganar a Atlético y el Albinegro cayó ante Naón.

El domingo desde las 15:30 hs se jugará el resto de la fecha. La Niña enfrentará a Libertad, Patricios recibirá a Once Tigres, Atlético Naón a El Fortín y Agustín Álvarez a Quiroga.

Los punteros son Once Tigres, San Martín, Naón y La Niña. La fecha pasada tuvo un partido suspendido que fue el de Quiroga y El Fortín.

Últimas noticias

Localesadmin -

Julia Crespo: “La playa de camiones, el relleno sanitario y el Centro San Cayetano son solo anuncios grandilocuentes que quedan sin resolver”

La actual jefa de bloque de concejales de “Unión por la patria” negó que ya estuviera decidido quién ejercerá...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra