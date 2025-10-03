Comienza la segunda fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Este viernes se pone en marcha la segunda fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con San Agustín recibiendo a Atlético 9 de Julio desde las 20:30 hs. El sábado y domingo se jugarán los partidos restantes.

Este viernes San Agustín y Atlético, que vienen de perder en la primera fecha, se quieren recuperar para sumar los primeros puntos del campeonato.

El sábado la fecha seguirá con San Martín recibiendo a French desde las 16 hs. El Santo llega tras ganar a Atlético y el Albinegro cayó ante Naón.

El domingo desde las 15:30 hs se jugará el resto de la fecha. La Niña enfrentará a Libertad, Patricios recibirá a Once Tigres, Atlético Naón a El Fortín y Agustín Álvarez a Quiroga.

Los punteros son Once Tigres, San Martín, Naón y La Niña. La fecha pasada tuvo un partido suspendido que fue el de Quiroga y El Fortín.