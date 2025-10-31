31 Oct 2025
Comienza la cuarta fecha de Primera División

Las elecciones legislativas pasaron y este fin de semana vuelve a rodar la pelota en Nueve de Julio, que tendrá fútbol el viernes y domingo con Primera División y el sábado con el Ascenso. Hoy habrá dos partidos desde las 21 hs: San Martín recibe a Naón, mientras que Patricios jugará ante French.

San Martín, que tiene 7 puntos y es uno de los líderes, se medirá ante Naón, el último campeón que cuenta con 6 unidades. Jugarán desde las 21 en el Santiago Noé Baztarrica.  Patricios, de local, jugará frente a French.

El resto de la fecha se completará el domingo. Desde las 16 hs, La Niña recibirá a Atlético 9 de Julio. En el mismo horario, Agustín Álvarez tendrá la visita de Once Tigre. 16:30 comenzará el partido de San Agustín y El Fortín, mientras que cerrarán la fecha a las 18 hs Libertad, el otro puntero del campeonato, y Quiroga.

