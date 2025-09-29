Comenzó la Primera División de Fútbol Nuevejuliense

La lluvia frenó durante el fin de semana y permitió que se juegue la primera fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El viernes Libertad y Patricios abrieron la actividad con un empate. El domingo San Martín se impuso a Atlético, La Niña a Agustín Álvarez, Once Tigres a San Agustín, Naón a French y quedó suspendido porque la cancha no se encontraba en condiciones, Quiroga y El Fortín.

El viernes y bajo la lluvia, Libertad y Patricios, que volvió a jugar en Primera, empataron 1-1. Los goles fueron de Damián Aizpiri para el Lagunero y de Marcelo Locastro para la visita.

En el Clásico se impuso la visita, San Martín le ganó a Atlético 9 de Julio 1-0 con gol de Mateo Lisazo.

El último campeón, Naón, arrancó con el pie derecho al vencer sobre la hora a French por 2-1. Mauricio Prol de penal y Gastón Ríos fueron los autores de los goles. Santiago Molina había empatado para el albinegro.

Once Tigres se llevó un triunfo como local por 1-0 frente a San Agustín. Emanuel Zamprogna fue el encargado de hacer el gol del triunfo para el Tigre.

La Niña se hizo de una gran victoria ante Agustín Álvarez por 2-0 con goles de Ramiro Pelaytay y Kevin Salas.