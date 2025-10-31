Challenger de Lima: Navone enfrenta a Barrena, la revelación de este año, por un lugar en las semifinales

Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final del Challenger de Lima con un atractivo duelo argentino entre Mariano Navone y Alex Barrena. El encuentro comenzará a las 18:30 y podrá verse en vivo a través del streaming de Challenger TV.
Navone, actual 81° del ranking mundial, lleva disputados 62 partidos en la temporada, con un balance de 33 triunfos y 29 derrotas. Entre sus mejores actuaciones de 2025 se destacan el triunfo decisivo ante Noruega en los Qualifiers de la Copa Davis, en Oslo; el título Challenger de Braunschweig, en Alemania, y su llegada a la tercera ronda de Roland Garros. Tras una serie de derrotas en las primeras rondas del US Open, Hangzhou, Tokio y Shanghai, junto a su equipo decidió bajar a la segunda categoría del circuito para disputar la gira sudamericana, con el objetivo de recuperar ritmo, confianza y sumar puntos para escalar en el ranking ATP.
Del otro lado de la red estará Barrena, nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre de 2002, quien atraviesa el mejor año de su carrera profesional. Comenzó la temporada en el puesto 565° del ranking ATP y hoy se ubica en el 172°, gracias a una serie de actuaciones destacadas que incluyen sus primeros dos títulos Challenger, en Tucumán y Santa Cruz, además de las finales alcanzadas en Villa María y Buenos Aires. También levantó el trofeo en el M15 de Warmbad Villach.
El historial marca que se vieron las caras en una sola oportunidad en el Challenger de Santa Fe en 2023 y el triunfo quedó en manos de Navone.