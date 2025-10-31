Challenger de Lima: Navone enfrenta a Barrena, la revelación de este año, por un lugar en las semifinales

Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final del Challenger de Lima con un atractivo duelo argentino entre Mariano Navone y Alex Barrena. El encuentro comenzará a las 18:30 y podrá verse en vivo a través del streaming de Challenger TV.

Navone, actual 81° del ranking mundial, lleva disputados 62 partidos en la temporada, con un balance de 33 triunfos y 29 derrotas. Entre sus mejores actuaciones de 2025 se destacan el triunfo decisivo ante Noruega en los Qualifiers de la Copa Davis, en Oslo; el título Challenger de Braunschweig, en Alemania, y su llegada a la tercera ronda de Roland Garros. Tras una serie de derrotas en las primeras rondas del US Open, Hangzhou, Tokio y Shanghai, junto a su equipo decidió bajar a la segunda categoría del circuito para disputar la gira sudamericana, con el objetivo de recuperar ritmo, confianza y sumar puntos para escalar en el ranking ATP.